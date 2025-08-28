Хавбека 2Drots Фартуну дисквалифицировали на два матча за удаление в игре с «Космосом»

Хавбека 2Drots Бориса Фартуну дисквалифицировали на 2 матча FONBET Кубка России.

24-летний футболист получил прямую красную карточку в матче Пути регионов Кубка России против «Космоса» (0:1).

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал полузащитника на два матча.

«Рассмотрели удаление игрока 2Drots Бориса Фартуны за серьезное нарушение правил игры. Он дисквалифицирован на два матча Кубка России. Нам сказали, что в клубе к нему применили санкции в виде штрафа. Он извинился», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»