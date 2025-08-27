Экс-форвард Lotus Music Холанд – игрок FC Ars. Его гол выбил 2Drots из шестого сезона Медиалиги
Никита Коваленок перешел в FC Ars.
Клуб объявил о подписании 30-летнего нападающего.
Холанд провел шестой сезон WINLINE Медиалиги в Lotus Music. Форвард сыграл 6 матчей, отметился 3 голами и 1 ассистом.
Коваленок забил победный гол в матче 1/8 финала против 2Drots (1:0) и вывел Lotus Music в четвертьфинал МФЛ-6.
Ранее FC Ars подписал Володю XXL и Корша.
Ars сыграет против «Титана» в первом туре дивизиона претендентов Кубка Лиги.
