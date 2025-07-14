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Капитан 2Drots Эдамс перенесет операцию в среду

Капитану 2Drots предстоит операция из-за травмы.

«Насколько я ######## (задолбался). Отдал больше 40 тысяч всем топовым специалистам, чтобы сказали что со мной, месяц лфк = месяц ###### (потерян).

В итоге приняли решение делать операцию в среду, # ##### (нафиг).

На связи, братцы. Не болейте. И если чуть что болит и вы спортсмен – дайте паузу. Моя ошибка, что в апреле на сборах я тренировался через боль.

Не экономьте деньги и ищите минимум три экспертных мнения (у меня их было пять). Сегодня вкололи что-то, чтобы снять опухоль. Болит #### (капец). С другой стороны – когда не болело?» – написал Эдамс.

Точный диагноз Эдамс не назвал. В предыдущих постах он писал, что, возможно, паховые грыжи и ARS синдром (заболевание, при котором поражаются сухожилия и связки, прикрепленные к симфизу и лобковой кости).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Эдамса
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