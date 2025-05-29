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«Мнение Маврина не является истиной. Он может говорить что угодно». Эдамс о словах, что Кузнецову пора уйти из 2Drots

Эдамс прокомментировал проблемы 2Drots в нынешнем сезоне.

– Кто в 2Drots может говорить, что в коллективе что-то не так? Только ты или еще кто-то? 

– Нет, у нас в команде демократия. У нас нет такого, что говорить могу только я. Мы всегда слушаем друг друга и что-то решаем. У нас демократия. 

– Вася Маврин сказал, что коллектив как будто перестал доверять Кузнецову, поэтому единственный выход – его уход из 2Drots…

– Мнение Васи не является истиной. Он может говорить что угодно. Это его мнение. Пускай. Мы так не считаем. 

– Три поражения в сезоне – в чем причина? В тренере, в коллективе? 

– Просто мы забиваем меньше, чем пропускаем. Вот и все. Матч с «Броуками» мне понравился, у нас были моменты, но голы мы сами себе привозим. Тут совокупность всех факторов. Я не считаю это трагедией. 

– Что будет, если 2Drots не выйдут в плей-офф?

– Ничего не будет. Кого-то уберут, кого-то новых пригласят, это нормально. У нас свежая кровь, наш состав наполовину новый по сравнению с прошлым годом.

 Поэтому ничего страшного не будет. В дальнейшем постараемся так же быть впереди всех, – сказал полузащитник 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

После пяти игр 2D занимают третье место в таблице группы D, набрав шесть очков.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе&#8217;&#8216;
logoЭдамс
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logo2Drots
logoДмитрий Кузнецов
logoВасилий Маврин
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