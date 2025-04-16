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«Вася Вакуленко застрял костью в твоем горле». Баста посвятил трек СКА и обратился к хейтерам

Баста посвятил трек своей футбольной команде СКА.

Композиция получила название «Сектор». В ней рассказывается о единстве и сплоченности фанатов клуба.

«Брат поднимет флаг

И мы зарядим за наш СКА

За армейские цвета

Р-Н-Д, М С К

Мы поднимались вверх со дна

В таблице взяли серебро

И те, кто не верил

После сказали мне «спасибо, бро»

И сегодня снова вызов

Так сказать, вопрос ребром

И значит дадим сопернику бой», – говорится к тексте.

Также в треке Баста обратился к хейтерам и недоброжелателям:

«Братка, быть врагом для нечести – это пик моей карьеры

Слышишь, как трещат их челюсти, заскулили бультерьеры

Вася Вакуленко застрял костью в твоем горле

Не сглотнуть, не выплюнуть

Кнопочный воин околофутбольных форумов

Я знаю формулу, просто дай ######### фору

И они сами начнут ##### друг друга хором».

Баста (Василий Вакуленко) стал руководителем ростовского СКА в 2019 году. В начале 2024-го рэпер перевел команду в Winline Медиалигу, она приостановила выступления на профессиональном уровне.

В дебютном сезоне в МФЛ клуб Вакуленко проиграл все матчи и занял последнее место, а в осеннем Кубке Лиги вышел в плей-офф, где уступил Lit Energy в 1-м раунде.

Баста вел СКА к Лиге чемпионов, но привел в Медиалигу. А что случилось?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал GAZ LIVE
logoWinline Медиалига
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logoВасилий Вакуленко
logoСКА Ростов
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