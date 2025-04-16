«Вася Вакуленко застрял костью в твоем горле». Баста посвятил трек СКА и обратился к хейтерам
Композиция получила название «Сектор». В ней рассказывается о единстве и сплоченности фанатов клуба.
«Брат поднимет флаг
И мы зарядим за наш СКА
За армейские цвета
Р-Н-Д, М С К
Мы поднимались вверх со дна
В таблице взяли серебро
И те, кто не верил
После сказали мне «спасибо, бро»
И сегодня снова вызов
Так сказать, вопрос ребром
И значит дадим сопернику бой», – говорится к тексте.
Также в треке Баста обратился к хейтерам и недоброжелателям:
«Братка, быть врагом для нечести – это пик моей карьеры
Слышишь, как трещат их челюсти, заскулили бультерьеры
Вася Вакуленко застрял костью в твоем горле
Не сглотнуть, не выплюнуть
Кнопочный воин околофутбольных форумов
Я знаю формулу, просто дай ######### фору
И они сами начнут ##### друг друга хором».
Баста (Василий Вакуленко) стал руководителем ростовского СКА в 2019 году. В начале 2024-го рэпер перевел команду в Winline Медиалигу, она приостановила выступления на профессиональном уровне.
В дебютном сезоне в МФЛ клуб Вакуленко проиграл все матчи и занял последнее место, а в осеннем Кубке Лиги вышел в плей-офф, где уступил Lit Energy в 1-м раунде.
Баста вел СКА к Лиге чемпионов, но привел в Медиалигу. А что случилось?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий