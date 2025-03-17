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ФК «Матч ТВ» подписал нападающего «Тамбова» Сичкара и экс-защитника «Ротора» Михайлова

ФК «Матч ТВ» объявил о трансфере двух футболистов.

Клуб подписал 26-летнего защитника Сергея Михайлова.

Футболист провел на профессиональном уровне более 100 матчей, выступая за «Ротор», «Кубань-Холдинг», армянский «Ноа» и «Металлург» из Видного.

Так же игроком «Матча» стал 23-летний форвард Игорь Сичкар. В профи он играл за ФК «Тамбов» и «Знамя» Ногинск.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
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трансферы
Сергей Михайлов 1998
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