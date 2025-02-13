Данила Кравченко: «Lit Energy – главный соперник для СКА. Это новое дерби»

Данила Кравченко назвал главного соперника СКА в Winline Медиалиге.

«Главный соперник СКА? В большом футболе – «Ростов». В Медиалиге – Lit Energy . Это новое дерби. В чем принципиальность? Так сложились обстоятельства, совокупность всего.

Можно ли назвать переход СКА в медиафутбол удачным экспериментом? Да, очень удачный. В новом сезоне СКА будет очень громко шуметь.

Мне без разницы, где будет клуб: в Ростове или Москве. Было бы круто, если бы мы оставались в Москве и приезжали бы на игры в Ростов», – рассказал защитник СКА в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Кравченко проведет бой 15 февраля на турнире по кикбоксингу среди медиафутболистов. Соперник Кравченко – защитник Lit Energy Константин Морозов.