«Многие боятся осуждения аудитории, показаться смешными, неправильными». Дамирони о профиках в медиа
Дамир Трегулов рассказал, чего не хватает профикам в медиа.
«Многие боятся осуждения аудитории, показаться смешными, неправильными. Крайний пример – Дава Папикян. Он у нас в чате разрывает.
Мы пришли на съемки. Он мне говорит: «Дамир, ты на видео совсем другой человек. Ты не стесняешься, не боишься». Я ему сказал: «Просто расслабься. Попробуй делать на камеру все, что мы делаем с тобой на тренировках: бьем друг друга по жопе, оскорбляем, занимаемся фигней в раздевалке. Не стесняйся». Он сделал. Все комментарии были, что он новая звезда. Уверен, он выстрелит», – сказал форвард «Амкала».
Дамирони признали открытием года в медиафутболе.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро»
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