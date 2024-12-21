«Многие боятся осуждения аудитории, показаться смешными, неправильными». Дамирони о профиках в медиа

Дамир Трегулов рассказал, чего не хватает профикам в медиа.

«Многие боятся осуждения аудитории, показаться смешными, неправильными. Крайний пример – Дава Папикян. Он у нас в чате разрывает.

Мы пришли на съемки. Он мне говорит: «Дамир, ты на видео совсем другой человек. Ты не стесняешься, не боишься». Я ему сказал: «Просто расслабься. Попробуй делать на камеру все, что мы делаем с тобой на тренировках: бьем друг друга по жопе, оскорбляем, занимаемся фигней в раздевалке. Не стесняйся». Он сделал. Все комментарии были, что он новая звезда. Уверен, он выстрелит», – сказал форвард «Амкала ».

Дамирони признали открытием года в медиафутболе.