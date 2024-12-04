Табрик – игрок Lotus

Табриз Мирзоалиев перешел в Lotus.

Ранее хавбек выступал за «Броуков» и Fight Nights.

Сейчас Lotus тренирует бывший главный тренер «Амкала» Сослан Гатагов.

Также к команде недавно присоединился экс-защитник «Эгриси» Николай Дасаев.

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