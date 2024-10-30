Станос выполнит условия спора с Гуди, получив поджопник мячом из-за проигрыша Lit Energy
Стас готов выполнить условия спора с Гуди, получив удар мячом по пятой точке.
«После матча я встретился с Гуди и объяснил ему, что был такой тайминг, что он подошел сразу после последнего буллитальти. Я ему грубо ответил, не стоило этого делать. Гуди, куда приехать с мячом? Он даже не попадет» – сказал руководитель Lit Energy.
Перед четвертьфиналом Winline Кубка Лиги Станос и Гуди поспорили на удар мячом по жопе – тот, чья команда выигрывает, бьет проигравшего.
Lit Energy проиграли «Родине Медиа» (1:1, 3:5 Б). Станос отказался выполнять спор сразу после матча.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Новый выпуск «Стола»
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