Станос выполнит условия спора с Гуди, получив поджопник мячом из-за проигрыша Lit Energy

Стас готов выполнить условия спора с Гуди, получив удар мячом по пятой точке.

«После матча я встретился с Гуди и объяснил ему, что был такой тайминг, что он подошел сразу после последнего буллитальти. Я ему грубо ответил, не стоило этого делать. Гуди, куда приехать с мячом? Он даже не попадет» – сказал руководитель Lit Energy.

Перед четвертьфиналом Winline Кубка Лиги Станос и Гуди поспорили на удар мячом по жопе – тот, чья команда выигрывает, бьет проигравшего.

Lit Energy проиграли «Родине Медиа » (1:1, 3:5 Б). Станос отказался выполнять спор сразу после матча.