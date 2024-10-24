«Вылетать в 1/8 – неудача. Но у нас был сложный путь». Смирнов об итогах сезона
– Были близки к победе. Чуть-чуть не хватило.
– Значит, что-то недоделали. Было 3-4 игры, в которых пропускали на последних минутах. В чем причина? Надо везение заслужить. Значит где-то недоработали.
– Как оцените выступление в этом сезоне?
– Неудачно. Задача была выйти из группы. Считаю, с таким составом могли играть более уверенно. Да, у нас был сложный путь. Но вылетать в 1/8 – это неудача.
– Будете ли рассматривать другие команды из Медиалиги, если будут предложения?
– Честно говоря, настолько разочарован этим поражением, что даже не думаю о том, что будет завтра. На данный момент точно ничего не рассматриваю.
Мне нравится в Медиалиге. Хотелось бы продолжать. Если будет предложение из проффутбола? Предложение предложению рознь. Если будет какое-то хорошее, то акцент надо делать на профессиональный футбол. Но не во всем проффутболе лучше, чем здесь, – рассказал главный тренер Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Fight Nights уступили «Родине Медиа» (2:2, 4:5 Б) в 1/8 финала Winline Кубка Медиалиги и покинули турнир.
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