«Вылетать в 1/8 – неудача. Но у нас был сложный путь». Смирнов об итогах сезона

Дмитрий Смирнов подвел итоги сезона.

– Были близки к победе. Чуть-чуть не хватило.

– Значит, что-то недоделали. Было 3-4 игры, в которых пропускали на последних минутах. В чем причина? Надо везение заслужить. Значит где-то недоработали.

– Как оцените выступление в этом сезоне?

– Неудачно. Задача была выйти из группы. Считаю, с таким составом могли играть более уверенно. Да, у нас был сложный путь. Но вылетать в 1/8 – это неудача.

– Будете ли рассматривать другие команды из Медиалиги, если будут предложения?

– Честно говоря, настолько разочарован этим поражением, что даже не думаю о том, что будет завтра. На данный момент точно ничего не рассматриваю.

Мне нравится в Медиалиге. Хотелось бы продолжать. Если будет предложение из проффутбола? Предложение предложению рознь. Если будет какое-то хорошее, то акцент надо делать на профессиональный футбол. Но не во всем проффутболе лучше, чем здесь, – рассказал главный тренер Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Fight Nights уступили «Родине Медиа » (2:2, 4:5 Б) в 1/8 финала Winline Кубка Медиалиги и покинули турнир.