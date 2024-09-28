«Эгриси» и «Кони» играют в Кубке Надежды
«Эгриси» и «Кони» играют в 5-м туре.
28 сентября, суббота
«Эгриси» – «Кони» – 0:0 (0:0)
«Эгриси»: Ржавый, Дасаев, Вострухов, Кольтяпа, Сушила, Кока, Егорашев, Юрчиков, Губа, Алиев, Крикунов.
«Кони»: Юрченко, Мишуков, Абовян, Дубухов, Агаев, Докучаев, Бабков, Скобликов, Кинг, Ахмаев.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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