В 5-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили применят новое правило «Аут Азамата» – ввод мяча с боковой линии ногой
Ввод аута с боковой линии назначается в случаях, когда мяч покидает пределы поля через боковую линию в промежутке между угловым флажком и отметкой, которая находится на расстоянии 16,5 метров от флажка на боковой линии;
Не может быть выполнен командой на своей половине поля;
Мяч должен быть неподвижен, а игрок, выполняющий удар, не должен касаться мяча снова, пока его не коснётся другой игрок;
До того, как мяч войдёт в игру, все соперники должны находиться не ближе, чем на 9,15 метра от мяча;
Если мяч напрямую попадает в ворота соперника, назначается удар от ворот;
Если мяч напрямую попадает в свои ворота, назначается угловой удар;
Офсайд фиксируется, если игрок получает мяч после передачи партнёра по команде непосредственно с «Аута Азамата».
Напомним, в каждом туре Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили тестируется новое правило.
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