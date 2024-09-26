В 5-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили применят новое правило «Аут Азамата» – ввод мяча с боковой линии ногой

В 5-м туре Winline Кубка Надежды протестируют ввод мяча с аута ногой.

Ввод аута с боковой линии назначается в случаях, когда мяч покидает пределы поля через боковую линию в промежутке между угловым флажком и отметкой, которая находится на расстоянии 16,5 метров от флажка на боковой линии;

Не может быть выполнен командой на своей половине поля;

Мяч должен быть неподвижен, а игрок, выполняющий удар, не должен касаться мяча снова, пока его не коснётся другой игрок;

До того, как мяч войдёт в игру, все соперники должны находиться не ближе, чем на 9,15 метра от мяча;

Если мяч напрямую попадает в ворота соперника, назначается удар от ворот;

Если мяч напрямую попадает в свои ворота, назначается угловой удар;

Офсайд фиксируется, если игрок получает мяч после передачи партнёра по команде непосредственно с «Аута Азамата».

Напомним, в каждом туре Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили тестируется новое правило.