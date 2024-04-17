Гуди о «Козлах»: «У нас первый раз за всю историю суперсильный коллектив. Он в десятки раз сильнее того, что было раньше»

Президент GOATS Гуди высказался о готовности команды к новому сезону Медиалиги.

– Возьмешь ли ты что-то для управления командой из медиабаскетбола в футбол?

– Мы уже все используем. Самое главное – это коллектив. Побеждают не отдельные игроки, а побеждает команда. Главное – климат, который строится в команде, когда игрок выходит на поле и выкладывается на максимум.

– Ты говорил, что допустил ошибки в прошлом сезоне, когда команда неудачно выступила…

– Коллектив был не очень. В этом году у нас первый раз за всю историю «Козлов» суперсильный коллектив. Он в десятки раз сильнее того, что было раньше.

Для того, чтобы построить сильную команду, стать хорошим спортивным менеджером, должно пройти время. Прошло два года, я стал более опытным. И теперь мы стали гораздо сильнее.

Отчасти, вся эта медиадвижуха, да и профессиональная – игра руководителей. Насколько ты хорошо умеешь управлять командой, подбирать правильных игроков и руководителей. Делать так, чтобы все это работало, – рассказал президент «Козлов» в беседе с корреспондентом Спортса Екатериной Бурделовой.