«Любая из великих команд мира никогда не будет полноценной без отличных болельщиков». Делима о болельщиках

Делима рассказал, почему важны болельщики.

«Любая из великих команд мира никогда не будет полноценной без отличных болельщиков. Если бы болельщиков не было на трибуне, ты бы не получал такого удовольствия от игры. У тебя не было бы достаточной мотивации.

Но ты должен понимать, чтобы они пришли на стадион, чтобы поддержать тебя, мы должны уважать это. Для меня это знак уважения», – рассказал защитник «Амкала».