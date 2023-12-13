«Обидно, что букмекеры хлынули в эту тему, а во Вторую лигу – практически нет». Экс-гендиректор «Текстильщика» Ершов о медиафутболе
Игорь Ершов объяснил, почему клубы Второй лиги убыточнее медиакоманд.
«Я знаю бюджеты «Амкала» и 2Drots – там близко к нашему, но давайте учитывать: на что им приходится тратить деньги, а на что нам. У них сезон короче, толком нет сборов, нет взносов в лигу, нет углубленных медосмотров каждые полгода.
Наши выезды – это на потоке Красноярск, Челябинск, Новосибирск, Пермь. У них этого нет. Они варятся в Москве. Ездят с одного стадиона на другой. Нам же аренда «Москвича» в Москве стоила 30 тысяч рублей за тренировку.
Просто обидно, что букмекеры хлынули в эту тему, а во Вторую лигу – практически нет. Я общался с рядом букмекеров – они говорят, что Иваново их не так привлекает», – сказал Ершов.
Два червяка на трибуне, игроки по мячу попадают через раз, плохие поля, старые стадионы, одна камера , которая снимает с соседнего дома.
От такого футбола в запой хочется уйти, а не смотреть его.