«Обидно, что букмекеры хлынули в эту тему, а во Вторую лигу – практически нет». Экс-гендиректор «Текстильщика» Ершов о медиафутболе

Игорь Ершов объяснил, почему клубы Второй лиги убыточнее медиакоманд.

«Я знаю бюджеты «Амкала» и 2Drots – там близко к нашему, но давайте учитывать: на что им приходится тратить деньги, а на что нам. У них сезон короче, толком нет сборов, нет взносов в лигу, нет углубленных медосмотров каждые полгода.

Наши выезды – это на потоке Красноярск, Челябинск, Новосибирск, Пермь. У них этого нет. Они варятся в Москве. Ездят с одного стадиона на другой. Нам же аренда «Москвича» в Москве стоила 30 тысяч рублей за тренировку.

Просто обидно, что букмекеры хлынули в эту тему, а во Вторую лигу – практически нет. Я общался с рядом букмекеров – они говорят, что Иваново их не так привлекает», – сказал Ершов.