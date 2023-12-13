«Обидно, что букмекеры хлынули в эту тему, а во Вторую лигу – практически нет». Экс-гендиректор «Текстильщика» Ершов о медиафутболе

Теги Текстильщик Вторая лига Б Амкал деньги 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Игорь Ершов объяснил, почему клубы Второй лиги убыточнее медиакоманд.

«Я знаю бюджеты «Амкала» и 2Drots – там близко к нашему, но давайте учитывать: на что им приходится тратить деньги, а на что нам. У них сезон короче, толком нет сборов, нет взносов в лигу, нет углубленных медосмотров каждые полгода.

Наши выезды – это на потоке Красноярск, Челябинск, Новосибирск, Пермь. У них этого нет. Они варятся в Москве. Ездят с одного стадиона на другой. Нам же аренда «Москвича» в Москве стоила 30 тысяч рублей за тренировку.

Просто обидно, что букмекеры хлынули в эту тему, а во Вторую лигу – практически нет. Я общался с рядом букмекеров – они говорят, что Иваново их не так привлекает», – сказал Ершов.

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2 комментария
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А что ловить во второй лиге?
Два червяка на трибуне, игроки по мячу попадают через раз, плохие поля, старые стадионы, одна камера , которая снимает с соседнего дома.
От такого футбола в запой хочется уйти, а не смотреть его.
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а что привлекательного во второй лиге? в медиалигах хоть хайповые личности играют время от времени
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