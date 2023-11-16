Прокоп: «2024-й точно год «Амкала». Обещаем титулы 100%»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига Fight Nights Прокоп Медиафутбол

Михаил Прокопьев рассказал о планах «Амкала» на следующий год.

– 2021-й год «Амкала», но тебя не было в команде. В 2022-м 2Drots были главными. Сложно назвать команду, которая забрала этот год. 2024-й будет решающим?

– Да. Но 2024-й точно год «Амкала». Обещаем титулы 100%. Все заберем. Ни разу такого еще не говорили. Поэтому сейчас официальное заявление, что мы заберем год.

Тренерский штаб новый. Все условия есть. Состав есть. Что может помешать? Не знаю.

– На турнир в Казахстане настрой будет серьезный?

– Конечно. Любая команда попадется – катком пройдемся. Fight Nights вообще уверенно выиграем. Когда проигрывали? – сказал хавбек «Амкала».

 

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