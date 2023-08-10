Журналист Михашенок: «Забавно, Медиалига пришла к натужному тоталу полтора, а команды РПЛ не обращают внимание на оборону»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Winline Медиалига Медиафутбол

Антон Михашенок отрегировал на изменения в медийном и профессиональном футболе.

«Все-таки нахожу довольно забавным, что Медиалига, которая создавалась как альтернатива скучному проф. футболу, пришла к натужному тоталу полтора вместе с тем, как вещи стали серьезнее, а команды РПЛ вообще перестали обращать внимание на оборону.

И где здесь теперь зрелище и кайф, а где люди умирают за результат? Все смешалось», – написал экс-журналист «Чемпионата» и тренер-аналитик.

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