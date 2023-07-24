Кузнецов об уходе 2Drots с поля в финале МКС: «Я все это делал осознано»

Дмитрий Кузнецов рассказал, о чем думал, когда уводил команду с поля в финале BetBoom МКС 2023.

«Я все это делал осознано. Хотел время затянуть. Сказал, чтобы мы ушли на бровку, а судья, чтобы побыл там один и подумал. [Что делать], если вратаря не будет в воротах. Это я для себя так решил», – рассказал главный тренер 2Drots.

Напомним, что в финале судья назначил пенальти после просмотра видеоповтора.

Решением остался недоволен защитник 2Drots Артур Бегларян. Он пошел на встречу к арбитру и остановил его рукой, за что получил красную карточку. Это возмутило Кузнецова и он увел команду с поля.

Вернуться уговорил ассистент Кузнецова Альберт Осколков.