Кузнецов об уходе 2Drots с поля в финале МКС: «Я все это делал осознано»
Дмитрий Кузнецов рассказал, о чем думал, когда уводил команду с поля в финале BetBoom МКС 2023.
«Я все это делал осознано. Хотел время затянуть. Сказал, чтобы мы ушли на бровку, а судья, чтобы побыл там один и подумал. [Что делать], если вратаря не будет в воротах. Это я для себя так решил», – рассказал главный тренер 2Drots.
Напомним, что в финале МКС судья назначил пенальти после просмотра видеоповтора.
Решением остался недоволен защитник 2Drots Артур Бегларян. Он пошел на встречу к арбитру и остановил его рукой, за что получил красную карточку. Это возмутило Кузнецова и он увел команду с поля.
Вернуться уговорил ассистент Кузнецова Альберт Осколков.
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