«Прошла вторая тренировка, устал даже я». Кузнецов о сборах 2Drots

Дмитрий Кузнецов рассказал о подготовке 2Drots к Фонбет Кубку России.

«Ну что, прошла вторая тренировка, устал даже я, не то что ребята. Все работают с желанием, с самоотдачей, все знают для чего мы это делаем, чтобы выступить удачно в Кубке России и в 4-ом сезоне МФЛ.

Так что, респект и уважение им, надо немножко потерпеть, все, ждите следующие видео», – рассказал главный тренер 2Drots.

2 августа 2Drots стартует в первом раунде Фонбет Кубка России в матче против «Сахалина», начало в 19:30. Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич».