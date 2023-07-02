Кузнецов об ошибках Гудая в финале: «Он в среду отыграл 90 минут в КФК. Мы все время будем обжигаться на этих моментах»
Дмитрий Кузнецов объяснил поражение 2Drots от «Родины Медиа» в финале Winline МФЛ-3.
– Не удалось выиграть Медиалигу третий раз подряд. Есть конкретное объяснение, почему?
– Ошибки. И у них были моменты, и у нас, но мы совершили ошибки, которые привели к двум голам. Без них счет был бы 1:1.
– Что конкретно давило на ребят? Гудай прекрасно сыграл в полуфинале, а сегодня ошибался.
– Он в среду отыграл 90 минут в КФК за «Зеленоград». Я думаю, это сказалось.
– Вам не кажется, что это еще один довод, чтобы игрокам подняли зарплаты, чтобы они не играли на других турнирах.
– Это не моя прерогатива, а их. Если они считают, что так можно, пусть считают. Значит, мы все время будем обжигаться на этих моментах.
– Стоит ждать кардинальных изменений в 2Drots?
– У нас есть группа футболистов, которая играет на МКС. Если после МКС они изъявят желание остаться, будем разговаривать с командами, откуда они пришли, – сказал главный тренер 2Drots.
«Родина Медиа» Тарасова и Каряки выиграла Медиалигу, победив в «Лужниках» 2Drots – 3:1
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