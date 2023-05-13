«Давайте наденем петличку на Моуринью. Мат – это кратчайшее выражение своих мыслей в доходчивой форме». Алан Гатагов – о мате

Алан Гатагов рассказал об отношении к мату.

– Тебе не мешает образ ботаника?

– Нет, это прикрытие. Ботаник может так воткнуть, что мало не покажется. Все, кто меня знает, понимают, что я не изменился. У меня был прикол. Мне звонят: «Что делаешь?» – «Чайковского слушаю». Положили трубку.

Я правда слушаю классику, смотрю всякие интервью ученых. У людей не складываемся я и Чайковский. Дома рассказываю маме, что человек положил трубку, когда я сказал про Чайковского, обиделся. Он думал, что я его нахер послал.

– При этом на матчах ты ведешь себя не как ботаник. Ты уже объяснил почему, но как к этому относятся родные. Ты же с Кавказа, Осетии. Тут нет противоречия?

– Это же медийка.

– Отец твой смотрит, да?

– Думаю, да. Все смотрят. Я же взрослый человек. А что я сказал такого?

Давайте наденем петличку на Моуринью. Он там судью обругал недавно. Давайте на каждого тренера повесим. Если лига боится, пусть не вещает петличку на меня. Мат – это кратчайшее выражение своих мыслей в доходчивой форме.

– Как сын отреагировал на мемы с тобой?

– Не спрашивал, кстати. Он в медийке варится, живет этим.

– Расскажи про сына.

Саньку – 11 лет. В первом сезоне болел за Basement, был на финале нашем с 2Drots. «Жалко этого добряка! Великие слезы» – его показывали, как он плакал, когда 2D обыграли нас. Мем был такой. Сезон с «На спорте» он пропустил, потому что болел Basement.

Его задело, что команду не взяли в сезон. Потом появился FC Bus. Он тренер «Пазика» (медийный состав FC Bus – Sports.ru), часть команды. Хорошая идея – его заявить и выпустить на поле самым молодым игроком Медиалиги. Посмотрим, какие оценки будут.

Учеба – на первом месте. Раньше я говорил, что, если учеба мешает футболу, бросай учебу. Сейчас наоборот. Знания нужны. Без них никуда. Время дураков закончилось.

– Неужели от сына не было реакции по мемам с тобой?

– Вообще никакой. Думаю, он гордится этим. Но не говорит ничего.

– Он у тебя спрашивал, почему ты такой импульсивный?

– Неа. Может, это где-то обсуждается. Но не в присутствии меня.

– Если он будет делать такие вещи на мостике, как отреагируешь?

– Вообще не проблема. Главное, чтобы в жизни был нормальным парнем. Любой вид спорта, любое дело – эмоциональное все.

Посмотрите на хоккейного Назарова, Карпина, Газзаева, Семина, Черчесова, Петреску. Я знаю, что Саярыч творил в раздевалке в дубле. Там все летало. Какая-то нежная стала молодежь. Если такие требования, то пожалуйста. В футбольных раздевалках и дерутся, это нормально.

– Даже если по телевизору смотрят сын и родители?

– Тогда я предлагаю выключить телевизор. И все. Это медиафутбол. Здесь будет мат. Не вешайте петлички тогда. Какие вопросы к нам? Футболисты должны выполнять установку. Если не выполняют, то все ругаются. И на олимпийских чемпионов ругаются.

– И родители на детей дома.

– К счастью, я на Сашу никогда руку не поднимал. Могу что-то громко сказать. Когда 7-8 раз скажешь что-то, ты крикнешь: «Давай соберись».

В игре с ФК «Матч ТВ» я молчал, спокойно стоял.

Я общался с главным тренером по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым. Он приезжал нас поддержать с «Матч ТВ». «Как тебе?» – «Если мои борцы не выполняют установку, я тоже на них буду шуметь и кричать». А это не один десяток олимпийских чемпионов.

Даже Гаджи Муслимович говорил: «Если у тебя нет эмоций, ты мертвый». Всегда эмоции нужны. Я всегда был эмоциональным и импульсивным игроком и буду импульсивным тренером. Не отступлю от своих принципов. Тогда можно вообще не тренировать.

Мои тренировки в клубах, где я играл, проходили с драками. Если хотя бы две драки в неделю не было, это зашквар, мы проиграем.

– Почему с ФК «Матч ТВ» молчал?

– Специально. Хейтерам показать, интересно ли так смотреть?

– Ты готов жертвовать результатом (в этом матче FC Bus проиграл 0:2 – Sports.ru)?

– Легко. Все для комьюнити делаю.

– Будет обидно, если из-за этого поражения не выйдешь в плей-офф.

– Зато комьюнити будет довольно, – рассказал экс-футболист «Динамо» и главный тренер медиафутбольного клуба Bus в интервью Sports.ru.

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