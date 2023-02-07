Коршунов о капитане «Амкала»: «Сибскана тот еще клоун. Когда-нибудь я запишу на него разоблачение»

Теги Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Амкал Иван Коршунов 2Drots Андрей Сибскана Медиафутбол

Игрок 2Drots и хавбек «Динамо» Санкт-Петербург Иван Коршунов высказался о разоблачениях капитана «Амкала» Андрея Сибсканы.

«Пару раз смотрел ролики Сибсканы – тот еще клоун, конечно. Человек вставляет только моменты, где я ошибаюсь, а не моменты, где обыгрываю нормально. Этот человек мне не очень нравится, объективно говоря.

Когда-нибудь я и на него разоблачение сделаю. Там уже, дед, берегись. С такими играми, как у него – там вообще без шансов. Просто 50 потерь подряд», – сказал Корш.

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1 комментарий

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Kirill Belolipcev
А по инстату не скажешь)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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