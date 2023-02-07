Коршунов о капитане «Амкала»: «Сибскана тот еще клоун. Когда-нибудь я запишу на него разоблачение»

Игрок 2Drots и хавбек «Динамо» Санкт-Петербург Иван Коршунов высказался о разоблачениях капитана «Амкала» Андрея Сибсканы.

«Пару раз смотрел ролики Сибсканы – тот еще клоун, конечно. Человек вставляет только моменты, где я ошибаюсь, а не моменты, где обыгрываю нормально. Этот человек мне не очень нравится, объективно говоря.

Когда-нибудь я и на него разоблачение сделаю. Там уже, дед, берегись. С такими играми, как у него – там вообще без шансов. Просто 50 потерь подряд», – сказал Корш.