Дехтер о конфликте с Жилинским: «Мы чисто по фану хотели приколоться. Но человек лицемерил, и я ответил тем же»

Полузащитник Дмитрий Дехтерюк рассказал о конфликте с арбитром Дмитрием Жилинским.

Гас и Дехтер подошли к арбитру в поезде и попросили удалить фото с Карякой, но Дмитрий отказался, сказав, что удалит снимок только через суд. После чего развязался конфликт.

– Что было в поезде? Зачем вы пошли к Жилинскому?

– Просто по фану хотели приколоться. Мы придумали с Гасом такую тему, что мы подходим к нему, фоткаемся, я кладу голову ему на плечо, Гас рядом стоит, а сзади наша команда факи показывает.

Мы шли, подговаривали команду, кто-то соглашался, кто-то нет. По итогу, этого не получилось. Я говорю Гасу: «Ну, пойдем, просто зайдем». Гас хотел задать Жилинскому какие-то вопросы, а одному, видимо, тяжеловато.

Я с ним пошел, захожу, начинаю общаться, и в ходе общения вылились вот эти всякие темы. Никто не хотел никакой агрессии, просто я увидел, что человек лицемерит в моменте, и я решил отвечать этим же, показать короче.

– Вы говорили, что он плакал в поезде, объясни.

– Плохо, что я это сказал, это меня не красит. Надо было не упоминать, что он плакал, а саму ситуацию напомнить. Это было бы правильнее, если бы на камеру это делали. Это единственное с моей стороны, что я сделал неправильно, что откровенно сказал, что он делал.

– Из-за чего были слезы?

– Он извинялся, как я понял.

– Как ты считаешь, вас убили в финале?

– Поддушили точно, я считаю. Но он отыграл это тем, что и нам поставил, поэтому 1:1. Не было бы первого гола, неизвестно, как бы игра сложилась. Касательно моего пенальти, на месте судьи я бы поставил пенальти на 60%, потому что удар был.

Вот с камер смотрю, я бы, возможно, не дал, и он, возможно, тоже бы не дал, но ситуация после перерыва, что его начинают #########, и он в ответ поставил точку. Это логично.

К «дротам» никаких вопросов нет. Молодцы, победили, повезло им, судьба на их стороне, а с нами злую шутку сыграла. Мы были очень уверены в себе и своих силах, что мы выиграем и должны забирать этот финал, – сказал Дехтер.