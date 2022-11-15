«Главный матч ютуба». Федос об игре 2Drots – «Амкал»

Федос высказался о предстоящем матче 2Drots – «Амкал».

– Что для тебя значит игра против 2Drots?

– Главный матч ютуба.

– А лично для тебя?

– Хочется играть. Давно не играл против 2Drots. По-моему, я единственный раз играл против 2Drots 2 мая.

Прошлый МКС я пропустил, когда было две игры, на этом МКС я не играл, – сказал кипер «Амкала» в интервью телеграм-каналу «Амкал Live».

2Drots и «Амкал» сыграют в четвертьфинале Winline Медиалиги. Матч состоится 20 ноября. Начало – в 16:30.