«Главный матч ютуба». Федос об игре 2Drots – «Амкал»
Федос высказался о предстоящем матче 2Drots – «Амкал».
– Что для тебя значит игра против 2Drots?
– Главный матч ютуба.
– А лично для тебя?
– Хочется играть. Давно не играл против 2Drots. По-моему, я единственный раз играл против 2Drots 2 мая.
Прошлый МКС я пропустил, когда было две игры, на этом МКС я не играл, – сказал кипер «Амкала» в интервью телеграм-каналу «Амкал Live».
2Drots и «Амкал» сыграют в четвертьфинале Winline Медиалиги. Матч состоится 20 ноября. Начало – в 16:30.
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