Дмитрий Кузнецов: «Игра «Амкала» и 2Drots – то же самое, что дерби ЦСКА и «Спартака»

поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Winline Медиалиги против «Амкала».

«Если говорить про четвертьфинал с «Амкалом», то тут не так важно, в какой форме находятся команды. В плей-офф квалифицировались самые лучшие клубы. Мы начинаем готовиться конкретно к «Амкалу», посмотрим, как они играли, и, отталкиваясь от этого, будем строить тренировочный процесс.

Все знают, что игры с командой Германа особенные, все будут играть с полной самоотдачей, несмотря на то, кто в какой форме находится. Можно сказать, что игра «Амкала» и 2Drots – то же самое, что дерби ЦСКА и «Спартака».

Обидно ли, что такой матч будет проходить в Одинцове, а не на стадионе РПЛ? Не мы же решаем, где нам играть, а организаторы турнира. Мы отталкиваемся от наших и их возможностей.

Матчи плей-офф вызывают большой интерес. Народ пришел бы, если стадион бы был нормальный. Думаю, что целесообразнее было бы провести такие игры на стадионе, на котором можно вместить зрителей.

Может быть, организаторы этого хотят и будут это делать. Если будет такая возможность, то нам навстречу пойдут, но платить такие сумасшедшие деньги ради одного матча тоже нецелесообразно», – сказал главный тренер 2Drots и бывший защитник ЦСКА.