Матч 2Drots – GOATS стал самым популярным во втором сезоне Медиалиги – более 512 тысяч просмотров

Игра 2Drots – GOATS в 6-м туре стала самой популярной во втором сезоне Winline Медиалиги.

Видео матча набрало 512 582 просмотра. Онлайн на пике у трансляции был около 60 тысяч человек.

В игре с первых минут на поле вышли Эльдар Джарахов, Илона Коринец, Даниил Крапивников, Мбэйп, Биг Смоук и Алекс Месси. Пашу Техника судья не допустил до матча.

До этого самым просматриваемым во втором сезоне был матч между 2Drots и «Рубином». Трансляция набрала 500 492 просмотра.

Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья