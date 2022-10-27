Матч 2Drots – GOATS стал самым популярным во втором сезоне Медиалиги – более 512 тысяч просмотров
Игра 2Drots – GOATS в 6-м туре стала самой популярной во втором сезоне Winline Медиалиги.
Видео матча набрало 512 582 просмотра. Онлайн на пике у трансляции был около 60 тысяч человек.
В игре с первых минут на поле вышли Эльдар Джарахов, Илона Коринец, Даниил Крапивников, Мбэйп, Биг Смоук и Алекс Месси. Пашу Техника судья не допустил до матча.
До этого самым просматриваемым во втором сезоне был матч между 2Drots и «Рубином». Трансляция набрала 500 492 просмотра.
Джарахов, Биг Смоук, Алекс Месси, Хул и Мбэйп вышли в матче Медиалиги. Пашу Техника не пустил судья
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