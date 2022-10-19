«Броук — это просто нищеброд. А Володя не броук, он обыкновенный #######». Сибскана о жалобах «БроукБойз» и Володи XXL

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана жестко прошелся по жалобам з» о дискредитации их команды после матча «Амкал» – «БроукБойз».

«Гыгы, ржу что «БроукБойз» жалуются, что их футболистов дискредитируют. Лол, дискредитируют.

Они же сами гордились, что собирают всякое отребье, всяких лжецов, мошенников, наркоманов, драчунов, ######### и прочих «поломанных». Как можно репутацию таких членов еще ухудшать-то? Куда хуже?

И заодно на Володьку XXS. Какую бы он ##### сейчас ни вытворял, руководство «Броуков» лишь руки потирает, мол, смотрите – настоящий броук! Но адекватным важно не путать термины!

Броук – это просто нищеброд. А если ты ломаешь стулья, сидишь за это потом в тюряжке, ругаешься в друзьями, дерешься пьяным, за руль садишься пьяным, #######, ############ без повода на кавказцев, нюхаешь всякую дрянь – ты НЕ броук, ты обыкновенный #######.

Ну и как такого челика можно дискредитировать, ########», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс На Всех».