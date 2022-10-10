Ромарой: «Я устал от медиафутбола. «Медиафутбол» превратился в то, от чего я перестал получать удовольствие»

Президент и нападающий ЛФК «Ромы» – Ромарой высказался по поводу медиафутбола.

«Я устал от медиафутбола. Если в первом сезоне я следил почти за каждым матчем, то сейчас я максимум смотрю обзоры, за редким исключением.

Команд много, холодная осень, может еще какие-то факторы этому способствуют, но в первом сезоне я прям кайфовал, что не могу сказать сейчас.

Замечаю что у в комментариях просят больше игроков РПЛ, а раньше просили побольше времени Пандосу. «Медиафутбол» превратился в то, от чего я перестал получать удовольствие, тут и результаты нашей команды сказываются.

Финансовый вопрос тоже влияет, тяжело тягаться с большими кошельками не имея по сути ничего, только энтузиазм, но я пытался, да и буду что-то придумывать дальше, но на одном энтузиазме далеко не уедешь», – написал Ромарой в своем телеграм-канале «Уютный Ромарой | .