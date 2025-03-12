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Роберто Карлос — амбассадор 1xBet, станет специальным гостем Meta Sport Forum в Алматы

2-3 апреля в Алматы пройдет Meta Sport Forum — международная конференция по спортивному маркетингу и бизнесу. В рамках этого события пройдут панельные дискуссии и кейс-сессии с участием представителей казахстанского спортивного сообщества и приглашенных спикеров из Европы и Америки.

Специальным гостем Meta Sport Forum станет Роберто Карлос, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Америки, бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной Бразилии, трехкратный победитель Лиги чемпионов и многократный чемпион Испании в составе легендарного состава «Галактикос» — мадридского «Реала». В 2013 году Роберто Карлос включен авторитетным журналом World Soccer в список 100 лучших футболистов в истории футбола. С 2024 года Роберто Карлос — амбассадор компании 1xBet в Казахстане.

В рамках Meta Sport Forum Роберто Карлос примет участие в панельной дискуссии о развитии личного бренда и роли спортивных амбассадоров в продвижении спорта и расскажет о том, как оставаться на волне популярности после завершения карьеры.

Кульминацией пребывания Роберто Карлоса в Казахстане станет его воссоединение с многолетним партнером по сборной Бразилии — Кафу — на сцене Первой национальной премии в области спорта и бизнеса Metaratings Top Awards, которая пройдет 3 апреля. В рамках торжественной церемонии заслуженные награды получат лучшие спортсмены и тренеры, менеджеры и спортивные организации, журналисты и блогеры, а также представители спортивного бизнеса и букмекеры.

Дата: 2-3 апреля 2025 года

Место проведения: Алматы, Lux Hall, проспект Достык, 341/1

Подробная информация и билетына сайте Форума

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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