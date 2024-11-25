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Адильхан Танжариков: «Знаю, почему меня не вызывают в сборную»

Почему и как Адильхан стал футболистом? Каково это, когда тренироваться приходится на песке? Что чувствует человек при повреждении почки прямо во время матча? И почему Танжариков до сих пор не в основном составе сборной? Все это обсудил с футболистом YouTube-канал «Футбол жолы».

Просто играли в футбол

Отец Адильхана, Ерлан Танжариков, когда-то играл за «Актобе», «Кайсар» и «ЦСКА Алматы», дядя — за «Актюбинец», сообщает Olimpbet Arena. Они жили на футбольной базе, когда Адильхану было меньше двух лет. И уже тогда его приходилось отвлекать от постоянной игры с мячом. Но к тренировкам он приступил позже.

– Тогда, конечно, на поле не было таких условий, как сейчас. Играли на песке и бетоне, даже без ограждения площадки. Отец никогда не настаивал, чтобы я играл в футбол, это мой личный выбор. Мне тогда было 7 лет. Сложности вроде недостатка экипировки, покрытия поля или плохих гостиниц тогда не воспринимались как сложности. Но тогда это было неважно — мы просто играли в футбол.

Не заметил разрыва почки — просто продолжил играть

В апреле этого года в матче против «Атырау» Танжариков получил травму, которую сам сейчас называет необычной. Это подтверждает и отец: говорит, такие повреждения чаще бывают в боксе или в хоккее, но не в футболе.

По данным СМИ, игрок противника тогда нарушил правила, но судья проигнорировал это. Сам же Адильхан «полежал секунд 10-15 и продолжил играть матч», тоже не придав этому значения. Проблемы он заметил позже.

– Непонятная получилась травма. Это был обычный стык, такой бывает чуть ли не в каждом матче. Но боль в боку не проходила и потом. Я сообщил тренеру, что что-то не то. Поехали в больницу, там и сказали, что у меня разрыв почки. Врачи предупредили, что нельзя будет тренироваться минимум два месяца, но где-то через месяц я вернулся к тренировкам.

Приходить в форму, по словам Адильхана, пришлось довольно долго. И, конечно, это сказалось на сезоне КПЛ-2024 в общем. За сезон он сыграл лишь 13 матчей и забил один гол в ворота «Сараево» в матче квалификации к Лиге конференций. 

Об игре за сборную: надо больше работать

Под постами об «Актобе» в соцсетях болельщики часто задают вопрос: почему Танжарикова не вызывают в сборную? Многие считают это несправедливым, ведь были и голевые передачи, и голы, и капитанская повязка… Пока же в сборную Адильхана вызвали только однажды.

Танжариков вошел в окончательный состав сборной Казахстана на игру против Греции, но на поле так и не вышел. Сыграл только один товарищеский матч со сборной Туркменистана. По словам самого Адильхана, закрытый режим игры (без зрителей и трансляции) его не смутил: главное, что он играл за национальную команду.

– Это непередаваемые ощущения. Я долго этого ждал. До сих пор помню все в мелочах. Была большая мечта сыграть, но не получилось. Обида? Нет, никаких обид. Я искал причину только в себе. Понимал, что нужно больше работать. Советов по этому поводу у ребят из сборной тоже не просил.

И жена Адильхана, и родители с одинаковым трепетом говорят об этом вызове в сборную. «Об этом мечтает каждый футболист, но вот у меня не получилось. А за него, конечно, мы испытали большую гордость», — говорит отец.

По его мнению, сын сейчас на правильном пути. Все родные знают: игра за сборную — это его главная мечта. К которой Адильхан продолжает идти.

Полностью интервью с Адильханом Танжариковым смотрите на YouTube-канале «Футбол жолы».

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Тимофей Голубев
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