Манчестер Сити или Тоттенхэм? Что выбрала судьба?

Youtube-шоу “Расклад” продолжает испытывать судьбу на прочность. В новом выпуске шоу мы узнаем мнения эксперта и магии на исходы центральных спортивных событий выходных.

В этот раз под ножницы экспертов попали: матч английской Премьер-Лиги “Манчестер Сити” – “Тоттенхэм”, матчи Португалии в Лиге Наций, а также интересная рубрика “дартс”, которую уже можно оценить в видео .

Какой расклад ожидать от тарологини Дарьи и какие-то прогнозы на матч от цифр любителя спорта Асыла? Увидеть это можно в новом выпуске шоу “Расклад”.