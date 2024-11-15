Манчестер Сити или Тоттенхэм? Что выбрала судьба?
Youtube-шоу “Расклад” продолжает испытывать судьбу на прочность. В новом выпуске шоу мы узнаем мнения эксперта и магии на исходы центральных спортивных событий выходных.
В этот раз под ножницы экспертов попали: матч английской Премьер-Лиги “Манчестер Сити” – “Тоттенхэм”, матчи Португалии в Лиге Наций, а также интересная рубрика “дартс”, которую уже можно оценить в видео.
Какой расклад ожидать от тарологини Дарьи и какие-то прогнозы на матч от цифр любителя спорта Асыла? Увидеть это можно в новом выпуске шоу “Расклад”.
Опубликовано: Александр Алферьев
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