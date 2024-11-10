Сражение лидеров Серии А и лондонское дерби в АПЛ

Аналитика Olimpbet на самые интересные матчи воскресенья. В чемпионате Италии встретятся «Интер» и «Наполи», а в английской Премьер-лиге отношения выяснят «Челси» и «Арсенал».

Серия А. «Интер» – «Наполи». 11 ноября, 00:45 (время Астаны)

Главное событие выходных в европейском футболе, вне всяких сомнений, произойдет в Милане, где сойдутся «Интер» и «Наполи». Это не просто встреча лидеров итальянского первенства текущего сезона, это сражение двух последних чемпионов страны.

Сейчас неаполитанцы впереди на одно очко, однако в Olimpbet с большой степенью уверенности предполагают, что по итогам их очного сражения команды поменяются местами в таблице.

Такие выводы экспертов вполне логичны. «Нерадзурри» играют на своем поле, на котором они не уступали «синим» в апреля 2017 года. Посреди недели команда Симоне Индзаги получила заряд положительных эмоций, одолев в Лиге чемпионов лондонский «Арсенал». В Серии А «Интер» не знает поражений с пятого тура, когда уступил в миланском дерби.

«Наполи» же свой предыдущий матч не просто проиграл, а был разгромлен в родных стенах «Аталантой» со счетом 0:3. Таким образом, прервались сразу две впечатляющие серии «адзурри» – девятиматчевая беспроигрышная и победная, длившаяся пять туров.

Перед встречей с коллективом Антонио Конте «Интер», несомненно, выглядит намного более целостной и сбалансированной во всех линиях командой. По мнению аналитиков Olimpbet , даже ничейный исход матча на арене «Джузеппе Меацца» крайне маловероятен.

АПЛ. «Челси» – «Арсенал». 10 ноября, 21:30

К столичному дерби оба английских гранда подходят соседями по турнирной таблице. Впрочем, эти места – за пределами первой тройки, что, конечно, не радует поклонников лондонских команд.

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в сражении при «Стэмфорд Бридж», хотя и отдают небольшое предпочтение «Арсеналу».

Вроде бы еще совсем недавно «канониры» шли в лидерах АПЛ. Но в трех последних матчах чемпионата команда Микеля Артеты набрала всего одно очко и опустилась на пятую строчку.

«Челси» в предыдущем туре Премьер-лиги тоже не сумел выиграть, однако выездную ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) коллектив Энцо Марески, безусловно, может занести себе в актив.

Очную дуэль с соседями может пропустить главная звезда «аристократов» Коул Палмер. 22-летний атакующий полузащитник «синих» получил повреждение как раз в игре на «Олд Траффорд», и его участие в матче с «Арсеналом» находится под вопросом.

Палмер с семью голами – с большим отрывом лучший бомбардир «Челси», и в случае его отсутствия атакующий потенциал «пенсионеров» очень серьезно пострадает.

Тем не менее аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что в дерби забить сумеют обе команды. А общими усилиями «Челси» с «Арсеналом» сделают матч «верховым».

Источник: Olimpbet Arena