Чем завершится главное мадридское дерби? Аналитика Olimpbet на матч «Атлетико» – «Реал»

29 сентября в Ла Лиге состоится интереснейший матч между соседями по испанской столице, а в АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Ла Лига. «Атлетико» – «Реал Мадрид». 30 сентября, 00:00 (время Астаны)

Мадридское дерби – одно из самых захватывающих и принципиальных в мировом футболе, поэтому интерес к нему огромен не только в Испании, но и далеко за ее пределами.

К очередной очной встрече столичные соседи подходят соседями по лидирующей группе чемпионата. «Реал» после семи туров Примеры идет вторым, «Атлетико» с отставанием в два очка – третьим. Так что в случае победы над земляками «матрасники» обойдут «сливочных» в таблице. Эксперты Olimpbet не исключают такой вероятности, считая шансы команд на успех в предстоящем матче практически равными.

В пользу «Атлетико» – свой стадион, на котором команда Диего Симеоне выиграла оба последних противостояния у коллектива Карло Анчелотти. За «Реал» – более звездный и сбалансированный состав, в котором, правда, произошла очень серьезная потеря – из-за травмы выбыл лучший нападающий современности Килиан Мбаппе.

Определенной проблемой для хозяев может стать то обстоятельство, что всего за три дня до матча с «галактикос» они провели тяжелейшую игру с «Сельтой». Тогда как в распоряжении футболистов «Реала» для восстановления кондиций на двое суток больше. Свой матч предыдущего тура с «Алавесом» «королевский клуб» провел во вторник, 24 сентября.

Как бы то ни было, мадридское дерби – это практически всегда игра на три результата, и, по мнению аналитиков Olimpbet , ни один из них сенсацией не станет.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». 29 сентября, 20:30

По итогам пяти туров, проведенных в английской Премьер-лиге, «красные дьяволы» и «шпоры» располагаются рядом. Вот только это соседство вряд ли может радовать футболистов и болельщиков обеих команд, так как «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом» застряли в середине таблицы, деля между собой 10-е и 11-е места.

Причем лондонцы располагаются строчкой выше, потому что, в отличие от манкунианцев, имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей.

Впрочем, это не делает «хотспур» фаворитами в битве при «Олд Траффорд», эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в центральном противостоянии шестого тура АПЛ, отдавая небольшой перевес хозяевам.

Однако МЮ не может выиграть у столичной команды уже на протяжении трех матчей кряду (две ничьи и поражение), а в минувшем сезоне «красные дьяволы» взяли у «шпор» всего одно очко из шести возможных.