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Матчи «Аякса» с «Бешикташем» и «Ромы» с «Атлетиком» – в аналитике Olimpbet

26 сентября завершится первый тур общего этапа Лиги Европы, а особый интерес вызывают игры в Амстердаме и Риме.

«Аякс» (Нидерланды) – «Бешикташ» (Турция). 27 сентября, 00:00 (время Астаны)

Именитый клуб из Амстердама привычнее видеть в Лиге чемпионов. Однако в предыдущем первенстве Нидерландов «Аякс» занял только пятое место, поэтому смог пробиться лишь в квалификацию Лиги Европы.

Стартовав со второго отборочного раунда, «божьи сыновья» поочередно прошли сербскую «Воеводину», греческий «Панатинаикос» и польскую «Ягеллонию», выйдя в основную сетку ЛЕ.

В первом туре общего этапа команде под руководством итальянского тренера Франческо Фариоли предстоит домашняя встреча с «Бешикташем». Его в свою очередь возглавляет голландский специалист Джованни ван Бронкхорст. И эксперты Olimpbet видят в хозяевах предстоящего противостояния явных фаворитов.

«Черно-белые орлы», цвета которых защищает лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, на правах обладателей Кубка Турции начали международный сезон с раунда «плей-офф» Лиги Европы. Там они уверенно разобрались с «Лугано» из Швейцарии.

При ван Бронкхорсте, стоит отметить, стамбульцы выглядят весьма неплохо. В местной Суперлиге они уверенно держатся в лидирующей группе вместе с соседями из «Галатасарая» и «Фенербахче».

Для «Аякса» «Бешикташ» можно считать очень удобным оппонентом. Между собой эти команды провели шесть матчей, и все они остались за нидерландцами. Вот и на этот раз аналитики Olimpbet полагают, что у клуба из Амстердама шансов на благоприятный исход заметно больше.

«Рома» (Италия) – «Атлетик» (Испания). 27 сентября, 00:00

Футбольный спор Италии и Испании на любом уровне – это знак качества. Матч «Рома» – «Атлетик», несомненно, можно считать одним из главных событий всего первого тура Лиги Европы.

«Волки» играют на своем поле. Возможно, именно поэтому эксперты Olimpbet отдают римлянам достаточно солидное предпочтение в споре с басками, ведь клуб из Бильбао дома и в гостях, как говорится, две большие разницы.

Любопытно, но, регулярно выступая на международной арене, «Рома» и «Атлетик» до сих пор не провели друг с другом ни одного официального матча. Единственный раз они встречались на товарищеском уровне перед стартом сезона-2015/16, и тогда была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.

Но теперь им предстоит сразиться уже в рамках Лиги Европы, где эти клубы стартуют сразу с общего этапа – сито квалификации не пришлось преодолевать ни Роме, ни «Атлетику».

И в их римском споре аналитики считают безоговорочным фаворитом команду из итальянской столицы, и это несмотря на то, что у нее совсем недавно сменился главный тренер.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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