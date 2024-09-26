ЧМ по футзалу: Казахстан возьмет реванш в решающем матче?

Подопечные Пауло Рикардо Кака сегодня проведут игру за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футзалу. И команде явно не повезло с сеткой.

ЧМ по футзалу. 1/8 финала. Португалия – Казахстан. 26 сентября, 20:00 (время Астаны)

Матч, достойный битвы за золото, состоится на чемпионате мира в Узбекистане уже на стадии 1/8-й финала. Сборная Португалии является действующим обладателем трофея и, по мнению экспертов Olimpbet , однозначным фаворитом.

На предыдущем мировом первенстве Португалия не пустила Казахстан в финал. Да, подопечные Кака боролись достойно и уступили только в серии пенальти, но остались без трофея.

Соперник нашей дружины – сильнейшая команда Европы. Португалия выиграла не только последний чемпионат мира, но и два футзальных Евро подряд. В Узбекистане эта команда уверенно прошла групповой этап, обыграв всех соперников: Панаму (10:1), Таджикистан (3:2) и Марокко (4:1).

Сборная Казахстана – один из самых стабильных участников ЧМ. Она не проигрывает уже 18 встреч подряд. На групповом этапе лишь в начале команда потеряла очки с Испанией (1:1), которая в итоге возглавила группу, заработав преимущество за счет разницы забитых-пропущенных голов.

Затем были два разгрома – над Ливией (4:1) и Новой Зеландией (10:0). Забей команда на групповом этапе еще больше, первое место было бы обеспечено и тогда в соперники Португалии досталась бы Испания, а команде Кака выйти в четвертьфинал было бы легче.

Конечно, если сравнивать оппонентов по предыдущей стадии, то подопечным Хорхе Браза попалась более легкая группа. Можно сказать, что Казахстан станет для португальцев первой серьезной проверкой на этом чемпионате мира.

Шанс у команды Кака обыграть действующих чемпионов есть, опять же за счет атаки. У Португалии сбалансированы все линии, но вот вратарь Эду может ошибаться. Тогда как натурализованный казахстанец Лео Игита, напротив, может тащить свою команду в самые сложные моменты.

Аналитики Olimpbet уверены, что болельщиков ждет интересная игра, в которой будет забито как минимум пять голов.

Иран – Марокко. 26 сентября, 17:30

Сборная Ирана – одна из сильнейших команд на узбекском чемпионате мира. Она показала на групповом этапе стопроцентный результат и без особых проблем преодолеет барьер 1/8-й, уверены эксперты Olimpbet .

В группе F иранцы обыграли Венесуэлу (7:1), Гватемалу (9:4) и Францию (4:1). Причем последний матч обернулся громким скандалом. Встречу Иран – Франция посчитали договорной, якобы команды специально подбирали себе соперников по 1/8-й. И, хотя обе стороны обвинения отвергли, представители некоторых других команд написали на них официальные жалобы в ФИФА. Никаких мер принято не было.

Марокко не представляет для Ирана особой угрозы перед четвертьфиналом. Эта команда на групповой стадии проиграла Португалии (1:4), а также одержала победы над Таджикистаном (4:2) и Панамой (6:3).

Африканская дружина может преподнести сюрприз, но скорее, все будет зависеть именно от Ирана, у которого есть хорошие исполнители в атаке, и надежные игроки в обороне. Аналитики Olimpbet не сомневаются в дальнейшем проходе Ирана.