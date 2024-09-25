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Триумфальное возвращение Дияс и очередная попытка Бублика: казахстанцы стартуют на турнире в Пекине

Топовые теннисисты собрались в столице Китая, где в мужской сетке проходит розыгрыш пятисотника, а женской – тысячника.

Александр Бублик (Казахстан) – Флавио Коболли (Италия). 26 сентября, 08:00 (время Астаны)

Сильнейший теннисист Казахстана продолжает серию китайских турниров. На предыдущих соревнованиях в Чэнду он вылетел во втором круге. В Пекине же все может закончиться уже в стартовом матче, считают эксперты Olimpbet.

27-летний Бублик на сегодня занимает в АТР 26-е место. Во второй половине сезона результатами он не блещет. Несмотря на то, что Александр значительно вырос профессионально, в том числе в ментальном плане, его матчи по-прежнему могут зависеть от настроения.

В Поднебесную казахстанец прибыл после шокирующего домашнего поражения от Дании в Кубке Дэвиса. До этого после Уимблдона он не проходил дальше первого круга. В Чанду Бублик перешел на любимый хард, но во втором матче неожиданно проиграл менее рейтинговому китайцу Цзюньчэну Шану (4:6, 6:7 (8:10).

22-летний Коболли – 32-я ракетка мира. У молодого итальянца, напротив, удачнее складывается вторая половина сезона. На Кубке Дэвиса он выиграл одиночку у нидерландца Таллона Грикспура, до этого дошел до третьего круга US Open, где проиграл Даниилу Медведеву, едва не вышел в четвертьфинал в Цинциннати, а также стал финалистом в Вашингтоне. И все это на харде.

Флавио является перспективным теннисистом, техничным и хорошо играющим на приеме. Он прогрессирует на быстром покрытии. Чего не хватает итальянцу, так это мощной подачи. Она есть у Бублика, но если первый удар у казахстанца не заходит, то дальнейшая игра в последнее время у него часто сыпется.

Аналитики Olimpbet склоняются к победе Коболли в двух сетах.

Зарина Дияс (Казахстан) – Мананчая Савангкаев (Таиланд). 26 сентября, 11:45

Любимицу казахстанских болельщиков смело можно назвать главной сенсацией основной сетки пекинского тысячника. Мало кто вообще вспомнит, когда в последний раз Дияс играла на таком высоком уровне. Эксперты Olimpbet считают, что шансы ее и соперницы на выход во второй круг равны.

30-летняя Дияс давно не радовала казахстанцев выступлениями на топовых турнирах. Весь прошлый год Зарина пропустила, а в позапрошлом провела всего два матча. Многие думали, что ее карьера окончена.

Но она стала возвращаться на турнирах ITF и вот дошла до топовых соревнований. Сейчас казахстанка входит лишь в шестую сотню рейтинга WTA. В Пекине она прошла сито квалификации, что не удавалось сделать по ходу сезона на других турнирах, в том числе и «Больших шлемах».

Ее соперница, 22-летняя Мананчая Савангкаев из Таиланда, входит во вторую сотню мирового рейтинга. Она не известна широкой публике. И основную часть сезона так же играет в турнирах ITF.

По сравнению с ней Дияс, несомненно, является более опытной спортсменкой. Все-таки когда-то она входила в топ-30. И это может стать ее преимуществом. Савангкаев играет более агрессивно, но может растеряться на таком уровне. Тем более, что Зарина умеет просчитывать ходы соперниц и навязывать свою игру.

Аналитики Olimpbet не ждут, что эта встреча завершится в два сета. Скорее всего, в матче будет сыграно не менее 21 гейма.

Опубликовано: Александр Алферьев
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