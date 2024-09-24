Чемпион АПЛ вступает в борьбу за Кубок

Матчи третьего раунда Кубка английской лиги – в аналитике от Olimpbet. «Манчестер Сити» принимает «Уотфорд» из Чемпионшипа, а казахстанцы смогут увидеть в деле актив Михаила Ломтадзе – «Уикомб Уондерерс» – в матче против «Астон Виллы».

«Манчестер Сити» – «Уотфорд». 24 сентября, 23:45 (время Астаны)

«Горожане» стартуют в Кубке лиги всего через двое суток после сражения с «Арсеналом» в Премьер-лиге. Там они впервые не смогли выиграть за пять туров АПЛ, разойдясь с соперником вничью – 2:2.

Велика вероятность, что главный тренер манкунианцев Пеп Гвардиола в матче с «Уотфордом» даст передышку кому-то из своих лидеров. Впрочем, это никак не сказывается на мнении экспертов Olimpbet , которые считают «Манчестер Сити» явным фаворитом предстоящей встречи.

Что касается «шершней», выступающих в Чемпионшипе, то у них для восстановления сил было на сутки больше, чем у соперников. А в этом турнире они уже провели два матча, всухую обыграв клубы из низших дивизионов «Милтон-Кинс Донс» и «Плимут Аргайл» с общим счетом 7:0.

Но с сильнейшим клубом страны этот фокус вряд ли пройдет. Мало того, что противостояние состоится в Манчестере, а соперники выступают в разных лигах, статистика взаимоотношений с «горожанами» для «шершней» просто убийственная.

«Ман Сити» выиграл у «Уотфорда» все 15 предыдущих матчей подряд. А последняя победа «желтой армии» над «небесно-голубыми» датируется еще прошлым веком, когда в сезоне-1998/99 оба клуба выступали во втором по силе дивизионе.

В общем, должно произойти нечто невообразимое, чтобы действующий чемпион Англии вылетел из розыгрыша Кубка лиги уже на стадии 1/16-й финала. Способна ли команда Тома Клеверли на чудо? Аналитики Olimpbet в этом очень сильно сомневаются.

«Уикомб Уондерерс» – «Астон Вилла». 25 сентября, 00:00

Отечественным любителям футбола это противостояние будет интересно хотя бы потому, что с мая этого года контрольный пакет акций «Уикомба» принадлежит казахстанскому бизнесмену Михаилу Ломтадзе.

Впрочем, это никак не влияет на мнение аналитиков Olimpbet , которые считают «Астон Виллу» безоговорочным фаворитом сражения с «Уикомбом».

За всю свою 137-летнюю историю «Уикомб» не завоевал ни одного официального трофея и ни разу не добирался до Премьер-лиги. Наивысшие достижения «блюзменов» – выходы в полуфиналы Кубка Англии и Кубка лиги, в котором они и встретятся с одним из лидеров АПЛ «Астон Виллой».

Эксперты Olimpbet практически не сомневаются в успехе бирмингемцев, несмотря на то что команде Унаи Эмери предстоит провести выездной матч. Все же уровень мастерства клуба третьего по силе английского дивизиона и участника Лиги чемпионов несопоставим.

Однако «вилланам» перед визитом в Хай-Уикомб не мешало бы обратиться к статистике, чтобы избежать недооценки соперника. Эти противники четырежды встречались друг с другом, и однажды «Уикомб» победил «Астон Виллу», причем с разгромным счетом 3:0.

Еще раз командам пришлось проводить переигровку после ничейного исхода в матче третьего раунда Кубка Англии сезона-2015/16. Так что спокойную жизнь представителю Премьер-лиги вряд ли можно гарантировать.

Источник: Olimpbet Arena