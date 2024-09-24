Лео Игита про Чемпионат мира по футзалу

В преддверие матча ⅛ финала Чемпионата Мира по футзалу, 1xBet взять интервью у голкипера сборной Казахстана Лео Игиты и амбассадора компании.

Поздравляем с выходом в плей-офф Чемпионата Мира. Как тебе Узбекистан? Успел отведать знаменитый узбекский плов?

Спасибо большое. Узбекистан – хорошая страна. Почти все время мы провели в Андижане. Хороший город, а люди очень гостеприимные. Ха, плов я попробовал, но, к сожалению, у меня сейчас диета из-за Чемпионата Мира. Но как только турнира закончится, я надеюсь, что не скоро, я точно поем узбекский плов и ни один раз (смеется).

Как ты оценишь выступление нашей сборной в группе?

Я думаю, что в группе мы играли очень хорошо, показали свой уровень. К сожалению, вышли со второго места из-за разницы голов. То, что мы показали в группе, даёт нам надежду на плей-офф. Нужно только продолжать доказывать свой класс дальше.

Какой соперник может быть самым сложным на турнире?

Я думаю, что фаворит турнира – Бразилия. Сильная, мощная сборная. Есть и другие коллективы: Испания, Португалия, Аргентина, даже Иран. Кстати, нас я тоже не вычеркиваю из числа претендентов на “золото”. Очень жаль, что мы встречаемся с Португалией так рано.

Вам попался, наверное, самый неудобный противник, если оценивать другие пары. Кого ты можешь выделить из португальской команды?

Да, у нас получился самый интересный матч. Не то, чтобы другие матчи будут скучными, но наша встреча точно привлечет больше внимания в ⅛. Португалия – это чемпион Мира, чемпион Европы. Но и мы уже показали классный футзал против Испании. Мы играли против Ирана и Аргентины, где тоже продемонстрировали свой уровень. Могли бы мы попасть на другого соперника? Да, могли бы. Но кто хочет быть чемпионом должен выигрывать у любого противника.

У Португалии я бы отметил Зики Те. Сейчас он в прекрасной форме, очень опасный игрок. Также есть Паны Варела – в прошлом году лучший игрок мира. Силен в обыгрыше, заряжен в обороне. Он очень современный игрок. Но у них много и других футболистов. Кто-то из “Бенфики”, кто-то из “Браги”, есть игроки “Барселоны”. Но именно этих двух игроков стоит опасаться – они могут сделать разницу в матче.

Удается ли посмотреть футбольные матчи? Как тебе новый формат Лиги Чемпионов? Получилось ли оценить изменения?

Да, я посмотрел первый круг ЛЧ. Было много интересных матчей. Конечно новый формат пока непривычен людям. Да я и сам пока ещё не привык. Но думаю, что обновление пойдет на пользу турниру. Не только первые 16 команд будут бороться за плей-офф. Больше клубов будет биться за эти места. К примеру, команда с 20 места всё ещё будет надеяться на проход дальше. Это точно плюс. Вообще, люди не перестанут утверждать, что раньше было лучше. Это дело привычки. Кто сейчас вспомнит как проходила Лига Чемпионов раньше, когда она была Кубков Европейских Чемпионов?

В следующем туре ЛЧ будет сыграно несколько интересных матчей. Не хочешь попробовать угадать победителей матчей: Арсенал – ПСЖ, Байер – Милан, Лейпциг – Ювентус.

Арсенал – ПСЖ.

Думаю, что “Арсенал” выиграет. Они играют дома и смогут победить с разницей в 2 мяча. Вообще считаю, что им по силам даже стать чемпионом Англии. Они в прекрасной форме.

Байер – Милан.

Я думаю, что это будет очень эмоциональный матч. Если “Байер” выиграет, то с разницей в один мяч. “Байер” бьется до конца, они могут забить в последние секунды матча. “Милан” выиграл у “Интера” в дерби. Победа явно добавила им мотивации для хорошей игры в гостях. Мой прогноз: “Байер” не проиграет.

РБ Лейпциг – Ювентус.

“Лейпциг” выиграет . Дома это очень сильная команда. А ещё в матчах немецких команд часто забивают голы. Предполагаю, что команды забьют больше 3-х голов.

Есть что передать болельщикам сборной?

Хочу в первую очередь поблагодарить фанатов, которые каждый день пишут из Казахстана, болеют и переживают. Они передают нам свою энергию. Я вижу почти каждый ваш комментарий. Несмотря на то, что мы в гостинице и у нас режим на турнире, мы ощущаем те переживания от болельщиков сборной Казахстана положительную энергию. Спасибо, что вы проживаете с нами этот момент!

Также хочу сказать “спасибо” всем фанатам, которые приехали в Узбекистан. То, что вы делаете на матчах, действительно красиво. Не сомневаюсь, что следующем матче будет ощущение, что мы играем дома и Португалия тоже будет это чувствовать. Будем умирать на поле, чтобы сделать подарок казахстанскому народу. Вместе с болельщиками мы в 100 раз сильнее!