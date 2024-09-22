Что говорит букмекер о битве сильнейших клубов АПЛ и миланском дерби?

22 сентября в английской Премьер-лиге встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал», а в Серии А состоится дерби между «Интером» и «Миланом». В Olimpbet дали свою аналитику.

АПЛ. «Манчестер Сити» – «Арсенал». 22 сентября, 20:30 (время Астаны)

Два предыдущих сезона в АПЛ эти команды финишировали на верхних строчках таблицы: «Манчестер Сити» оба раза брал титул, «Арсенал» столько же раз становился вице-чемпионом.

После четырех туров текущего первенства диспозиция аналогичная: «горожане» идут в лидерах, «канониры» – их ближайшие преследователи. А в случае выездной победы лондонцы даже обгонят манкунианцев, правда, эксперты Olimpbet не особо верят в успех столичной команды.

Коллектив Пепа Гвардиолы пока не знает осечек на внутренней арене, но вот в прошлом сезоне «Ман Сити» не смог переиграть «оружейников» ни в одной из трех попыток. Сначала уступил в борьбе за Суперкубок Англии, а затем взял всего лишь одно очко в двух матчах Премьер-лиги.

Впрочем, утверждать, что «Арсенал» стал неудобным соперником для «Манчестер Сити» было бы не совсем корректно, ведь перед сезоном-2023/24 «горожане» выиграли у «канониров» восемь матчей кряду.

Вот и сейчас аналитики Olimpbet видят в «небесно-голубых» явных фаворитов центрального противостояния пятого тура АПЛ. «Ман Сити» останется на первой строчке даже в случае мирного исхода, но хозяева вряд ли будут играть на ничью.

Серия А. «Интер» – «Милан». 22 сентября, 23:45

Миланское дерби вызывает огромный интерес у футбольных болельщиков не только в Италии, но и далеко за пределами Апеннинского полуострова. Это неудивительно: в противостоянии клубов, общими усилиями выигрывавших Серию А 39 раз, по-другому быть и не может.

В новой встрече соперников, на двоих делящих один стадион, эксперты Olimpbet отдают существенное предпочтение «Интеру», который в первой битве сезона с земляками будет иметь статус номинального хозяина.

И это вполне объяснимо. Помимо того, что «нерадзурри» – действующие чемпионы страны, они в последнее время очень успешно противостоят соседям: «Милан» проиграл «Интеру» все шесть последних очных матчей.

К тому же у «россонери» в межсезонье сменился главный тренер, и новому рулевому «красно-черных», португальскому специалисту Паулу Фонсеке, пока не удается создать из своей команды слаженный ансамбль.

«Милану», разве что, может помочь отсутствие в составе противника ключевого защитника Федерико Димарко, получившего травму. Однако и это обстоятельство, по мнению аналитиков Olimpbet , не особо добавляет шансов гостям на благоприятный исход.

Источник: Olimpbet Arena