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Дерби Северного Лондона и Каталонии – в обзоре Olimpbet

В воскресенье, 15 сентября, состоятся сразу два интереснейших футбольных сражения соседей. В английской Премьер-лиге пройдет битва «Тоттенхэма» и «Арсенала», а в испанской Ла Лиге «Жирона» примет «Барселону».

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Арсенал». 15 сентября, 18:00 (время Астаны)

К первому в сезоне дерби Северного Лондона его участники подходят не в лучшем настроении. В минувшем туре Премьер-лиги «Арсенал» не удержал домашнюю победу над «Брайтоном» (1:1), потеряв первые очки в чемпионате АПЛ. «Тоттенхэм» и вовсе проиграл на выезде «Ньюкаслу» (1:2).

Но перед очным сражением, в котором эксперты Olimpbet.kz отдают небольшое предпочтение «канонирам», это вообще не имеет никакого значения. Какие бы задачи эти команды не решали и на каких бы местах в таблице не находились, матчи между собой для них и их болельщиков – главные в сезоне!

«Оружейники» в битве со «шпорами» не смогут рассчитывать на полузащитника сборной Англии Деклана Райса, удаленного в игре с «Брайтоном». У «хотспур» дисквалифицированных нет, зато проблемы со здоровьем испытывают Ришарлисон и Мартин Эдегор – их участие в дерби находится под вопросом.

«Тоттенхэм» не знает побед над врагами-соседями более двух лет, в четырех последних матчах с «Арсеналом» добившись лишь одной ничьей и трижды уступив.

В случае выигрыша «шпоры» догонят «канониров» по очкам, но под силу ли это коллективу Ангелоса Постекоглу? Аналитики Olimpbet в этом очень сильно сомневаются.

Ла Лига. «Жирона» – «Барселона». 15 сентября, 19:15

В пятом туре Примеры пройдет свое дерби – каталонское. Противостояние «Жироны» с «Барселоной», конечно же, не столь принципиальное и длительное, как у «Тоттенхэма» с «Арсеналом». За всю историю взаимоотношений между ними не наберется даже десяти официальных матчей.

Но вот что примечательно: «сине-гранатовые» не могут победить «красно-белых» на протяжении трех встреч кряду. А в прошлом сезоне «Жирона» выиграла у «Барсы» оба матча в Ла Лиге с общим счетом 8:4, что во многом помогло ей занять третье итоговое место и добиться исторического права дебютировать в Лиге чемпионов.

Однако сейчас эксперты Olimpbet считают «блауграну» безоговорочным фаворитом в сражении с соседями. И это вполне объяснимо: «Барселона» единолично лидирует в таблице Примеры, выиграв все четыре матча со старта сезона.

«Жирона» идет в таблице пятой, отставая от ближайшего противника на пять очков. При этом гостям не стоит забывать, что их соперники после неудачного старта одержали две подряд сухие победы – над «Осасуной» (4:0) и «Севильей» – 2:0. Будет жарко!

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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