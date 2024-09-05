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На тренера сборной Норвегии надели казахский чапан

В преддверии «самого восточного матча» норвежской сборной казахстанцы проявили традиционное радушие.

5 сентября на «Центральном» стадионе Алматы прошла пресс-конференция сборной Норвегии по футболу. Встреча была посвящена предстоящему матчу с казахстанской сборной в рамках Лиги Наций УЕФА.

В честь первого в истории матча между двумя странами официальный спонсор КФФ – букмекер №1 в Казахстане, Olimpbet – подготовил для представителей команды соперников памятный приз с элементами национальной айдентики.

Директор по развитию Olimpbet, Абзал Калиев, надел традиционный казахский чапан на главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена.

«Мы ожидаем яркой и страстной игры в исполнении обеих команд. Этим шагом мы хотели подчеркнуть гостеприимство Казахстана, отметить первую историческую встречу команд на поле и сделать запоминающимся самый восточный матч в истории наших европейских гостей», – сказал Абзал Калиев.

Матч между сборными Казахстана и Норвегии в Лиге Наций УЕФА состоится 6 сентября в 19:00 на «Центральном» стадионе Алматы.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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