Битвы, достойные финала: расклады Olimpbet на US Open

Рано утром на Открытом чемпионате США сойдутся топовые теннисисты. Кто в парах Синнер – Медведев и Свентек – Пегула сможет пройти в 1/2-ую?

Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев (Россия). 5 сентября, 5:15 (время Астаны)

В мужском розыгрыше US Open до четвертьфинала дошли только три представителя топ-5. И двое из них сойдутся именно на этой стадии. Битва, достойная финала, определит участника 1/2-й. И эксперты Olimpbet склоняются к тому, что это будет Синнер: П1 – 1.37, П2 – 3.26 .

23-летний Синнер – сильнейший теннисист планеты на данный момент. Он ни разу в сезоне не заканчивал турнир раньше 1/4-й и всего за игровой год завоевал пять титулов.

Кроме того, в 2024-м Янник выиграл свой первый «Шлем» – Australian Open. В финале он как раз обыграл Медведева, но тот смог взять реванш в четвертьфинале Уимблдона.

В мужской сетке на Открытом чемпионате США играют до побед в трех сетах. И Синнер лишь на старте неожиданно отдал одну партию Маккензи Макдональду из второй сотни, но все остальные встречи проходил чисто. В 1/8-й итальянец ожидаемо выбил топ-14 Томми Пола (7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1).

А что Медведев? В этом сезоне он пока не взял ни одного титула. При этом россиянин выигрывал US Open в 2021 году. Если он повторит успех в этот раз, то обойдет в рейтинге и Алькараса и Джоковича, став второй ракеткой мира.

В Нью-Йорке Даниил так же отдал одну партию лишь в стартовом матче против Душана Лайовича, а все остальные победы забрал в три сета.

Синнер – универсальный игрок и один из самых стабильных в эмоциональном плане. Он мощно подает, может играть агрессивно в любой позиции, хоть у сетки, хоть на задней линии. Медведев классно принимает, строит игру на защите и контратаках, но вот на харде с лета испытывает трудности. Однозначно, любителей тенниса ждет очень интересный матч, который точно выйдет за рамки трехсетового противостояния.

На победе первой ракетки мира со счетом 3:2 можно забрать хороший коэффициент 5.28.

Поездку на финал ATP в Турине и тысячи других призов подарит теннисным болельщикам букмекер №1 в Казахстане Olimpbet. Делайте прогнозы на события турниров Большого шлема и участвуйте в акции Grand Slam Challenge !

Ига Свентек (Польша) – Джессика Пегула (США). 5 сентября, 4:00

После вылета действующей чемпионки US Open Коко Гауфф главной надеждой американской публики является шестая ракетка мира. Но маловероятно, что Пегула пройдет Свентек. Аналитики Olimpbet дают такой расклад: П1 – 1.29, П2 – 3.87 .

23-летняя полька – сильнейшая теннисистка мира. Она выиграла в этом сезоне уже пять трофеев, в том числе «Ролан Гаррос», и теперь нацелена на второй «Шлем» в сезоне. Так, в Нью-Йорке Свентек не отдала соперницам ни одной партии.

У опытной 30-летней Пегулы в этом сезоне два титула. Все матчи в Нью-Йорке Джессика также прошла, не проиграв ни сета. За выход в четвертьфинал американка легко выбила топ-18 Диану Шнайдер (6:4, 6:2).

У Свентек бывают спады и очень неожиданные поражения. Но на US Open она набрала мощный ход, демонстрируя свой лучший теннис. Она сильно бьет и быстро двигается, что выдержит не каждая оппонентка.

Это может стать хорошей проверкой Пегуле. Американка уверенно играет на задней линии, но все ее предыдущие соперницы на турнире были весьма проходимы. Мнение экспертов Olimpbet: П1 и тотал (20.5) мен за 2.21.

Первый прогноз застрахован. Акция «100% ЖЕҢІС!» – для новых игроков Olimpbet. Букмекер №1 в Казахстане вернет сумму первой ставки (до 100 000 тенге), если она не сыграет. Подробности – на странице акции .