  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Реклама
0

«Барыс» начнет новый сезон КХЛ с победы?

В Континентальной хоккейной лиге стартовал новый сезон. И одним из лидеров на этот раз должен стать астанинский «Барыс».

«Барыс» (Казахстан) – «Нефтехимик» (Россия). 4 сентября, 19:30 (время Астаны)

«Барыс», аутсайдер Восточного дивизиона последних лет, стартует в новом сезоне КХЛ, от которого у болельщиков большие ожидания. Эксперты Olimpbet не видят в предстоящей встрече однозначного фаворита, вот какой расклад предлагается на основное время: П1 – 2.32, Х – 4.03, П2 – 2.66.

В межсезонье «Барыс» возглавил 48-летний Дэвид Немировски. Ему удалось сколотить звездный состав. Астанинский клуб был самым обсуждаемым летом из-за серии громких трансферов. Дамир Жафяров, Майкл Маклауд, Антон Бурдасов и Виктор Антипин – появления игроков такого класса мало кто ожидал.

Продолжает карьеру многолетний лидер клуба Роман Старченко, которому уже 38. 39-летний Талгат Жайлауов вошел в тренерский штаб. Основным вратарем станет швед Юхан Маттссон, а менять его будет кипер сборной Казахстана Никита Бояркин.

При этом состав еще не полностью укомплектован. Клубу нужен хороший центральный нападающий. При этом Немировски в своих интервью подчеркивает, что команда не будет искать удачи только в атаке, но также будет грамотно выстраивать игру в обороне, находя баланс с прессингом соперника.

Минусом в первых матчах может стать отсутствие игроков сборной Казахстана, которые бились за олимпийскую лицензию. Вкатываться в сезон придется чуть дольше.

«Нефтехимик», в отличие от «Барыса», после провального сезона и невыхода в плей-офф не стал менять главного тренера. У руля команды остался Олег Леонтьев.

Костяк команды тоже сохранился. Команда подписала ряд игроков, в числе которых Богдан Киселевич, Вячеслав Лещенко и Владислав Леонтьев. Но эти трансферы не такие громкие, как у оппонента. С одной стороны, российский клуб должен быть более сыгран. С другой – более половины матчей предсезонки он проиграл.

Обе команды раскрываются ко второму периоду и на то, что именно он будет самый результативный, предлагается коэффициент 3.25.

Первый прогноз застрахован. Акция «100% ЖЕҢІС!» – для новых игроков Olimpbet. Букмекер №1 в Казахстане вернет сумму первой ставки (до 100 000 тенге), если она не сыграет. Подробности – на странице акции.

«Авангард» (Россия) – «Сибирь» (Россия). 4 сентября, 18:30

Сибирское дерби состоится в Омске на «Арене G-Drive». Здесь сыграют соперники «Барыса» по Восточной конференции. Аналитики Olimpbet уверены, что хозяева успешно стартуют в новом сезоне. Победитель матча: «Авангард» – 1.56, «Сибирь» – 2.41.

Прошлый сезон эти команды прошли по-разному. Омичи стали вторыми на Востоке и в плей-офф дошли до четвертьфинала. По ходу второй стадии турнира команду передали Сергею Звягину, который в свое время входил в тренерский штаб «Барыса» и сборной Казахстана. «Сибирь» же билась за плей-офф на Востоке, но в итоге туда не вышла.

При этом и «Авангард», и «Сибирь» изрядно перетрясли составы. «Ястребы» во время предсезонки потеряли из-за травм сразу двух лидеров атаки – Владимира Ткачева и Рида Буше, а также основного вратаря Михаила Бердина. Зато команда подписала еще двух топовых бомбардиров – защитника сборной Казахстана Даррена Дица и также хорошо знакомого казахстанцам форварда Линдена Вея. Оба хоккеиста уже проявили себя на предсезонных турнирах.

«Снеговики» же пополнились действующим обладателем Кубка Гагарина Максимом Карповым. Также в команду пришел опытный Сергей Широков.

Проблема, которая обнажилась у команды в межсезонье, это взятие ворот. В двух из четырех матчей «Сибирь» покидала поле, не забив. В целом в этом клубе в отличие от «Авангарда» проповедуют оборонительный хоккей. Скорее всего, большого количества шайб не стоит ожидать в предстоящем матче: Тот(4.5) М – 2.01.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Опубликовано: Александр Алферьев
Рекомендуем
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Битвы, достойные финала: расклады Olimpbet на US Open
сегодня, 14:02Реклама
ФК «Семей» триумфально завершает турнир Riga Futsal Cup
сегодня, 13:33
СТАВКА БЕЗ РИСКА ОТ 1XBET
вчера, 13:55Реклама
Ждем еще одну сенсацию? На US Open определятся первые полуфиналисты
вчера, 11:51Реклама
Ига Свентек идет за вторым «Шлемом» в сезоне
2 сентября, 13:43Реклама
«Классика» АПЛ и сражение Турина с Римом в Серии А
1 сентября, 12:11Реклама
Сражение лидеров АПЛ и «атлетическое» дерби
31 августа, 07:08Реклама
Битвы на US Open: Рыбакина и Путинцева сыграют за выход в третий круг
29 августа, 15:13Реклама
Квалификация Лиги конференций: шансы «Астаны» и «Челси» по версии Olimpbet
29 августа, 14:09Реклама
Главные дуэли Ла Лиги: аналитика на матчи третьего тура от Olimpbet
28 августа, 10:33Реклама