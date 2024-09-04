«Барыс» начнет новый сезон КХЛ с победы?

В Континентальной хоккейной лиге стартовал новый сезон. И одним из лидеров на этот раз должен стать астанинский «Барыс».

«Барыс» (Казахстан) – «Нефтехимик» (Россия). 4 сентября, 19:30 (время Астаны)

«Барыс», аутсайдер Восточного дивизиона последних лет, стартует в новом сезоне КХЛ, от которого у болельщиков большие ожидания. Эксперты Olimpbet не видят в предстоящей встрече однозначного фаворита, вот какой расклад предлагается на основное время: П1 – 2.32, Х – 4.03, П2 – 2.66 .

В межсезонье «Барыс» возглавил 48-летний Дэвид Немировски. Ему удалось сколотить звездный состав. Астанинский клуб был самым обсуждаемым летом из-за серии громких трансферов. Дамир Жафяров, Майкл Маклауд, Антон Бурдасов и Виктор Антипин – появления игроков такого класса мало кто ожидал.

Продолжает карьеру многолетний лидер клуба Роман Старченко, которому уже 38. 39-летний Талгат Жайлауов вошел в тренерский штаб. Основным вратарем станет швед Юхан Маттссон, а менять его будет кипер сборной Казахстана Никита Бояркин.

При этом состав еще не полностью укомплектован. Клубу нужен хороший центральный нападающий. При этом Немировски в своих интервью подчеркивает, что команда не будет искать удачи только в атаке, но также будет грамотно выстраивать игру в обороне, находя баланс с прессингом соперника.

Минусом в первых матчах может стать отсутствие игроков сборной Казахстана, которые бились за олимпийскую лицензию. Вкатываться в сезон придется чуть дольше.

«Нефтехимик», в отличие от «Барыса», после провального сезона и невыхода в плей-офф не стал менять главного тренера. У руля команды остался Олег Леонтьев.

Костяк команды тоже сохранился. Команда подписала ряд игроков, в числе которых Богдан Киселевич, Вячеслав Лещенко и Владислав Леонтьев. Но эти трансферы не такие громкие, как у оппонента. С одной стороны, российский клуб должен быть более сыгран. С другой – более половины матчей предсезонки он проиграл.

Обе команды раскрываются ко второму периоду и на то, что именно он будет самый результативный, предлагается коэффициент 3.25.

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«Авангард» (Россия) – «Сибирь» (Россия). 4 сентября, 18:30

Сибирское дерби состоится в Омске на «Арене G-Drive». Здесь сыграют соперники «Барыса» по Восточной конференции. Аналитики Olimpbet уверены, что хозяева успешно стартуют в новом сезоне. Победитель матча: «Авангард» – 1.56, «Сибирь» – 2.41 .

Прошлый сезон эти команды прошли по-разному. Омичи стали вторыми на Востоке и в плей-офф дошли до четвертьфинала. По ходу второй стадии турнира команду передали Сергею Звягину, который в свое время входил в тренерский штаб «Барыса» и сборной Казахстана. «Сибирь» же билась за плей-офф на Востоке, но в итоге туда не вышла.

При этом и «Авангард», и «Сибирь» изрядно перетрясли составы. «Ястребы» во время предсезонки потеряли из-за травм сразу двух лидеров атаки – Владимира Ткачева и Рида Буше, а также основного вратаря Михаила Бердина. Зато команда подписала еще двух топовых бомбардиров – защитника сборной Казахстана Даррена Дица и также хорошо знакомого казахстанцам форварда Линдена Вея. Оба хоккеиста уже проявили себя на предсезонных турнирах.

«Снеговики» же пополнились действующим обладателем Кубка Гагарина Максимом Карповым. Также в команду пришел опытный Сергей Широков.

Проблема, которая обнажилась у команды в межсезонье, это взятие ворот. В двух из четырех матчей «Сибирь» покидала поле, не забив. В целом в этом клубе в отличие от «Авангарда» проповедуют оборонительный хоккей. Скорее всего, большого количества шайб не стоит ожидать в предстоящем матче: Тот(4.5) М – 2.01.

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