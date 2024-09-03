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Ждем еще одну сенсацию? На US Open определятся первые полуфиналисты

Близится к концу последний в году турнир «Большого шлема». Уже сегодня в Нью-Йорке мы узнаем имена тех, кто будет вести битву за финал.

Паула Бадоса (Испания) – Эмма Наварро (США). 3 сентября, 21:00 (время Астаны)

Испанская теннисистка Паула Бадоса хоть и располагается в рейтинге ниже американской соперницы, но является фавориткой матча, потому что в последнее время демонстрирует очень высокий процент побед на харде. По мнению аналитиков Olimpbet, именно она станет первой полуфиналисткой женского розыгрыша: П1 – 1.78, П2 – 2.05.

26-летняя испанка занимает 29 место в рейтинге WTA, но, если они продолжит играть на нынешнем уровне, поднимется гораздо выше. На протяжении сезона Паула боролась с проблемами со спиной и, наконец, поправила здоровье.

Из 16-ти последних матчей на харде она проиграла лишь два. Бадоса мощно подает и лучше всего отыгрывает на задней линии. В 1/16-й US Open она отдала сет малоизвестной румынке Елене Габриэле Рузе (4:6, 6:1, 7:6 (10:8), а со всеми остальными соперницами разделалась в двух партиях. В последнем матче испанка разнесла Яфань Ван (6:1, 6:2).

23-летняя Наварро – 12-я ракетка мира и одна из двух американок, дошедших до четвертьфинала US Open. Второй является Джессика Пегула, но у той шансов пробиться дальше гораздо меньше, так как ее следующей соперницей является Ига Свентек.

В 1/8-й Эмма сотворила домашнюю сенсацию, выбив третью ракетку мира, свою соотечественницу Коко Гауфф (6:3, 4:6, 6:3). Американка более универсальна, чем Бадоса, но играет менее агрессивно. Она умеет навязывать оппоненткам долгие розыгрыши, но также и сама совершает невынужденные ошибки. На то, что Наварро возьмет еще одну громкую и неожиданную победу, отдав Бадосе лишь один сет, предлагается неплохой коэффициент 4.77.

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Тэйлор Фриц (США) – Александр Зверев (Германия). 3 сентября, 22:15

Второй «Шлем» подряд турнирная сетка сводит на корте этих теннисистов. Эксперты Olimpbet прогнозируют, что Александр Зверев возьмет реванш за свое поражение на Уимблдоне: П1 – 2.48, П2 – 1.55.

Летом Фриц не пустил Зверева в четвертьфинал Открытого чемпионата Англии. Сегодня тот может закрыть ему дорогу в полуфинал в США. Это будет уже девятая встреча теннисистов, и пока преимущество на стороне Александра.

27-летний немец является четвертой ракеткой мира. В этом сезоне он может занести себе в копилку только победу на римском грунтовом «Мастерсе» в мае.

В Нью-Йорке же у Зверева все матчи выходят затяжными. В трех сетах он только во втором круге обыграл Александра Мюллера, при этом один тай-брейк все равно был (6:4, 7:6 (7:5), 6:1). Для остальных побед понадобилось по четыре партии. В 1/8-й немец прошел топ-50 Брендона Накасиму (3:6, 6:1, 6:2, 6:2), показав при этом очень высокий процент набранных очков на своей подаче.

После вылета с US Open Карлоса Алькараса и Новака Джоковича, у Зверева большие шансы выиграть первый в карьере турнир «Большого шлема». Из топ-5 остались только Янник Синнер и Даниил Медведев, но они сойдутся друг с другом уже в 1/4-й, тогда как немцу с сеткой повезло больше.

26-летний Фриц, 12-я ракетка мира, очень хорошо проводит домашний мэйджор. Этот сезон можно назвать лучшим в его карьере. В феврале он выиграл хардовый турнир в Делрэй Бич, а в июне – травяной в Истбурне.

В Нью-Йорке, в отличие от Зверева, Тэйлор уверенно прошел три матча и лишь в 1/8-й забуксовал на восьмой ракетке мира Каспере Рууде (3:6, 6:4, 6:3, 6:2). У Фрица неплохая подача, но она не сравнится в мощности с тем, как бьет Зверев. Также американец испытывает проблемы на приеме. Вероятнее всего, первый полуфиналист US Open в мужской сетке определится в затяжной битве: Тот (41.5) Б – 1.96.

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Опубликовано: Александр Алферьев
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