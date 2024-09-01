«Классика» АПЛ и сражение Турина с Римом в Серии А

Самые интересные футбольные матчи первого сентября – в раскладах Olimpbet. В английской Премьер-лиге сойдутся МЮ с «Ливерпулем», а в чемпионате Италии «Ювентус» примет «Рому».

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 1 сентября, 20:00 (время Астаны)

218-е сражение двух самых титулованных английских клубов закроет программу третьего тура АПЛ сезона-2024/25. На каких бы местах таблицы эти соперники ни находились, какие бы задачи ни решали и в каком бы состоянии ни находились, можно не сомневаться, что в очной схватке они вынут из себя все силы, которые есть у них в наличии.

«Ливерпуль» уже несколько лет привычно подходит к рандеву с «Манчестер Юнайтед» в статусе фаворита, и мерсисайдцы зачастую его оправдывают. Как, к примеру, в недавней товарищеской игре, состоявшейся в межсезонье на выставочном турнире в США. Четвертого августа команда голландского тренера Арне Слота буквально на запчасти разобрала коллектив его соотечественника Эрика тен Хага – 3:0.

Вот и сейчас, несмотря на то, что летом у «скаузеров» сменился главный тренер, а играть им предстоит на выезде, эксперты Olimpbet считают шансы гостей на благоприятный для них исход значительно более высокими, чем хозяйские: П1 – 3.77, Х – 4.17, П2 – 1.89 .

При этом букмекер № 1 в Казахстане полагает, что матч на «Олд Траффорд» порадует зрителей результативным футболом и с большой долей вероятности будет «верховым»: Тотал (2.5) мен – 2.78, Тотал (2.5) бол – 1.43.

Кроме того, лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах, по мнению аналитиков Olimpbet, является наиболее вероятным автором забитого мяча во встрече с МЮ. Гол в исполнении египтянина оценивается кэфом 2.14.

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Серия А. «Ювентус» – «Рома». 1 сентября, 23:45

«Старая синьора» в межсезонье значительно обновила состав, пригласила на пост главного тренера одного из самых быстропрогрессирующих специалистов в мире – Тьягу Мотту. И результат не заставил себя ждать.

«Ювентус» стал единственной командой чемпионата Италии, которой удалось набрать максимум очков в двух первых турах Серии А-2024/25, при этом ни разу не пропустив. Более того, обе победы «бьянконери» оказались разгромными – с одинаковым счетом 3:0 были повержены «Комо» и «Верона».

«Рома» же откровенно провалила старт сезона: столичная команда набрала лишь один балл в двух встречах. И это притом, что в соперниках у римлян были отнюдь не гранды – «Эмполи» (1:2) и «Кальяри» (0:0).

В состоянии ли «волки» покусать туринцев, стремящихся вернуть себе доминирующее положение в «кальчо»? Или хотя бы показать им зубы?

Эксперты в это не особо верят, учитывая еще и то обстоятельство, что для «Юве» предстоящий матч будет домашним: П1 – 1.8, Х – 3.72, П2 – 4.77 .

При этом, по мнению самого популярного букмекера страны, наиболее вероятный исход встречи в Турине – победа «черно-белых» 1:0 с кэфом 6.59. К слову, именно с таким результатом завершились две из трех последних встреч между этими соперниками на поле «Ювентуса».

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Источник: Olimpbet Arena