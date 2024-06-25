Битва за плей-офф: Нидерланды и Австрия встретятся в решающем матче

Аналитики Olimpbet дали расклады на заключительный тур группового этапа Евро-2024 в квартетах С и D.

Группа D. Нидерланды – Австрия. 26 июня, 00:00 (время Астаны)

Перед заключительным туром групповой стадии в квартете D сложилась занимательная ситуация. Одна команда уже потеряла даже теоретическую возможность выйти в плей-офф, а у трех остальных, напротив, прекрасные и примерно равные шансы там сыграть.

В роли главного неудачника выступила Польша, которая «зачехлилась» первой среди всех 24-х участников. В своем третьем матче «белые орлы» попробуют, разве что, немного подпортить настроение французам, но не более того.

А вот Нидерланды и Австрия в очном сражении разыграют гарантированную путевку в 1/8-ю финала, которая достанется победителю. Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что «оранжевые» – фавориты предстоящего противостояния, пусть и неочевидные: П1 – 2.23, Х – 3.2, П2 – 3.7.

Букмекер № 1 в Казахстане отдает предпочтение им и по угловым: П1 – 1.63, Х – 7.75, П2 – 3. А вот по офсайдам ожидается практически равенство: П1 – 2.4, Х – 3.4, П2 – 2.6.

Альпийскую команду во всех смыслах устроит и ничья. В этом случае команда Ральфа Рангника займет итоговое место в группе D не ниже второго, так как будет иметь преимущество перед Нидерландами по разнице мячей.

Вот только добиться этого самого мирного исхода австрийцам будет очень и очень непросто, о чем красноречиво говорит статистика: их соперники выиграли все семь последних очных матчей.

Причем одна из побед «оранжевых» над «красно-белыми» пришлась на прошлый Евро. В той встрече Нидерланды были сильнее со счетом 2:0, а голы тогда забивали Мемфис Депай и Дензел Думфрис, которые и сейчас находятся в расположении Рональда Кумана.

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Группа С. Англия – Словения. 26 июня, 00:00

Перед стартом Евро-2024 англичане считались главными фаворитами континентального первенства. Однако ближе к завершению группового этапа котировки «трех львов» на победу в турнире заметно упали, и сейчас команда Гарета Саутгейта в рейтинге букмекеров Olimpbet идет лишь третьей.

Родоначальники футбола действительно пока выглядят невзрачно на футбольных полях Германии. Натужная победа над Сербией и невзрачная игра при ничьей с Данией – это явно не то, на что рассчитывали эксперты и болельщики британской команды.

Тем не менее сборная Англии перед третьим туром единолично лидирует в четверке С, а в случае победы над Словенией финиширует на итоговом первом месте. И аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что так оно и будет: П1 – 1.38, Х – 5, П2 – 9.5.

При этом вероятность гола Харри Кейна оценивается почти также, как и выигрыш финалистов предыдущего Евро с перевесом в два мяча – кэфами 1.91 и 2.05 соответственно.

Столь же подавляющим самый популярный букмекер страны прогнозирует преимущество «трех львов» и по угловым: П1 – 1.22, Х – 13, П2 – 5.6.

Разумеется, англичане – безусловные фавориты матча со словенцами, и об этом наглядно свидетельствует история взаимоотношений этих двух сборных. Из шести предыдущих матчей в пяти верх взяли британцы, в одном была зафиксирована ничья, которая, в общем-то, устроит их и сейчас.

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Источник: Olimpbet Arena