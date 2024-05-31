Фаниль Рафиков и Михаил Краймер разберут UFC 302 в прямом эфире

Слушайте инсайдерские мнения экспертов, задавайте вопросы и выигрывайте фирменный мерч UFC. 31 мая, в 18.00, только в инстаграме OLIMPBET.KZ!

Фаниль Рафиков, известный боец ММА и новый амбассадор Olimpbet, в компании Михаила Краймера, ведущего YouTube-канала «Вестник ММА», проведут анализ карда турнира UFC 302.

В прямом эфире инстаграм-аккаунта OLIMPBET.KZ Рафиков и Краймер поделятся мнениями и прогнозами по предстоящим боям. Эксперты обсудят шансы участников и ответят на вопросы зрителей. Для поклонников ММА этот эфир – отличный шанс узнать инсайдерскую информацию и погрузиться в атмосферу предстоящего турнира.

По итогам трансляции будет проведен розыгрыш эксклюзивного мерча UFC. Обладателем фирменной футболки станет человек, задавший лучший вопрос ведущим.

Не пропустите уникальную возможность присоединиться к прямому эфиру и выиграть приз, в пятницу, 31 мая, в 18:00!

Источник: Olimpbet Arena