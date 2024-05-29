Финал Лиги Конференций. Прогнозы от экспертов.

Сегодня ночью пройдет прекрасное событие – финал Лиги Конференций УЕФА. Третий в истории финал нового европейского турнира станет увлекательным мероприятием посреди рабочей недели. Кто станет победителем и вообще какие прогнозы дают эксперты? Сегодня мы решили узнать мнение не только аналитиков компании 1xBet, но и подписчиков в социальных сетях.

Если говорить кратко о Лиге Конференций, то нужно быть честными, мало кто смотрит третий по значимости еврокубок. Однако, команды, которые всё же выступают в этом турнире, играют в полную силу с желанием поднять кубок победителей. Лига Конференций отличный повод для коллективов прекрасно закрыть сезон. К примеру, как это было с “Ромой” и “Вест Хэмом” ранее. Долгое время команды не добивались успехов ни в родных чемпионатах, ни в Европе. Именно поэтому значимость кубка ЛК повышается для середняков топ-чемпионатов.

В этот раз нас ожидает битва двух интересных команд. “Олимпиакос”, который является завсегдатаем Лигочемпионских разборок, и “Фиорентина”, у которой происходит некий ренессанс и возвращение к былому величию. К слову для “фиалок” данный финал станет вторым подряд. Именно “Фиорентина” билась за звание сильнейшей в этом соревновании годом ранее, где уступила “Вэст Хэму”.

Прогноз от экспертов 1xBet прост как никогда. Победа “Олимпиакоса” в основное время. Коэффициент на данный исход – 3.29. Несмотря на статус фаворита, “Фиорентина” столкнется с большим решающим фактором. Они не только формально будут являться гостями встречи, но и фактически, так как финал пройдет в Греции, в Афинах, на “АЕК Арене”. Родные трибуны в Греции – это нечто особенное, а значит, что итальянской команде придется бороться не только с 11 игроками на поле, но и 12-ым игроком в лице фанатов греческого клуба.

Мнение некоторых подписчиков Telegram-канала 1xBet Kazakhstan не схоже с мнением аналитиков 1xBet. Подписчик @daukabdy является фанатом “Милана” и очень хорошо знает Серию А. Он считает, что “Фиорентина” показывает хороший уровень в течение нескольких лет и настало время показать себя в финале ЛК. По мнению подписчика, “фиалки” уже ни раз доказывали, что могут бороться с большими командами, а “Олимпиакос” уровнем ниже различных “Наполи”, “Ромы” и т.д. Прогноз от подписчика: Победа “Фиорентины” в основное время за 2.4.

По мнению подписчика @pisarevskiiroman “Фиорентина” фаворит не только по коэффициентам, но и по стилю игры. “Олимпиакос” – греческая команда, а значит при любой возможности, команда будет идти в глухую оборону. “Фиорентина” обладает нужными игроками и способна пробить греческий автобус. Прогноз от подписчика: Победитель кубка “Фиорентина” за 1.67.

Таким образом мы получили два исхода – победа “Олимпиакоса” и победа “Фиорентины”. Компания 1xBet предлагает не рисковать в данном матче и воспользоваться услугой “Ставка без риска”. Оставляйте прогноз на победу одной из команд, а 1xBet вернет до 20 000 в случае поражения ставки. Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций 1xBet.