Первые грунтовые матчи Рыбакиной и Свентек – в аналитике Olimpbet

Сразу двумя долгожданными возвращениями ознаменуется турнир WTA 500 в Штутгарте. После перерывов на корты выйдут Елена Рыбакина и Ига Свентек.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Вероника Кудерметова (Россия). 18 апреля, 15:30 (время Астаны)

Почти три недели поклонники Елены Рыбакиной не видели ее в деле. Возвращение четвертой теннисистки мира состоится на турнире, на котором ранее ей не удавалось добиться успеха. Рыбакина выступала в Штутгарте дважды, заканчивала рано. В этот раз она начнет со второго круга.

Матч против 26-летней россиянки Вероники Кудерметовой, занимающей 19 место в рейтинге WTA, станет для казахстанки первым в сезоне на грунтовом покрытии. Рыбакина не появлялась на корте с конца марта, когда проиграла Даниэль Коллинз в финале хардового «тысячника» в Майами (5:7, 3:6).

Кудерметова же до Германии сыграла на грунтовом турнире в американском Чарльстоне и дошла там до четвертьфинала, проиграв Марии Саккари (2:6, 4:6). А в Штутгарте стартовала с первого круга, где не без труда прошла менее рейтинговую Барбору Крейчикову (5:7, 6:4, 6:4).

Даже учитывая отсутствие практики на грунте и недавние проблемы со здоровьем, Рыбакина выглядит в этой встрече явным фаворитом. Казахстанке может потребоваться некоторое время на раскачку, но ее обычная хладнокровность помогает не терять концентрацию. Кудерметова же играет не очень стабильно, допускает невынужденные ошибки и едва ли сможет справиться с мощной подачей Елены.

Эксперты Olimpbet уверены, что Рыбакина выйдет в четвертьфинал – П1 – 1.25, П2 – 3.94. Вероятнее всего, сильнейшая теннисистка Казахстана обыграет соперницу в двух сетах – 2:0 – 1.67.

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Ига Свентек (Польша) – Элиза Мертенс (Бельгия). 18 апреля, 20:00

Первая ракетка мира на корте в индивидуальном турнире не появлялась еще дольше Рыбакиной. На том же хардовом «тысячнике» в Майами Свентек в 1/8-й неожиданно проиграла Екатерине Александровой, занимающей 16 место (4:6, 2:6). Та встреча вселила надежду всем теннисисткам, находящимся вне топ-10, что даже такую безупречную оппонентку можно обыгрывать.

Но вот сможет ли 28-летняя Элиза Мертенс, 30 ракетка мира, остановить Свентек? Едва ли. Представительница Польши успела успешно размяться в играх за сборную, показав свою классную форму, и приехала в Штутгарт защищать чемпионский титул.

Бельгийка до этого сыграла на грунтовом турнире в американском Чарльстоне, где проиграла Даниэль Коллинз в четвертьфинале (3:6, 4:6). В Штутгарте в первом круге она лишь в трех сетах обыграла малоизвестную Татьяну Марию (6:1, 4:6, 6:0).

В целом Мертенс сложно даются матчи против представительниц топ-10. Она хорошо набирает очки на первой подаче, но не является хорошей грунтовщицей, в отличие от универсальной Иги с ее агрессивной манерой.

Аналитики Olimpbet не сомневаются, что Свентек легко пройдет соперницу – П1 – 1.02, П2 – 13. Первая ракетка мира не любит длинные розыгрыши и, вероятно, и в этот раз затягивать не станет – Тот (17.5) М – 1.79.

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